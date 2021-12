La Federal desarticuló una organización dedicada al robo y venta de automotores

P U B L I C



La causa está en manos de la Fiscal Ana Laura Brizuela, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 de Campana. Hay 7detenidos de diferentes provincias, dos de ellos con domicilio en nuestra ciudad. Ayer por la mañana desfilaron en los despachos de diagonal Sarmiento y 9 de Julio para prestar declaración indagatoria 7 detenidos por efectivos de la Policía Federal Argentina, acusados de formar parte de una banda dedicada al robo de automotores y su posterior comercialización con documentación apócrifa. La investigación se inició a partir de un confuso hecho que tuvo lugar en junio de 2019, que tuvo por involuntarios protagonistas a una pareja de vecinos de Campana quienes fueron demorados en la sede de la DDI Zárate Campana de 25 de Mayo y Colón, por manejar dos autos, un Ford Fiesta y un Peugeot 208, ambos con documentación adulterada que habían sido adquiridos en la localidad de Luján. Esa fue la punta del hilo del cual empezó a tirar la Fiscal Ana Laura Brizuela. La madeja era cada vez más grande y no se limitaba sólo al territorio de la provincia de Buenos Aires, por lo tuvo que solicitar el apoyo e involucramiento de la Policía Federal Argentina. A partir de extensas investigaciones y escuchas telefónicas autorizadas, se logró detectar que esta banda no sólo robaba automóviles sino que confeccionaban documentación apócrifa de los mismos, con el propósito de introducirlos en el mercado legal a través de títulos y cédulas verdes apócrifas. Con las pruebas aportadas por los detectives de la fuerza federal a la vista, Brizuela ordenó 17 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, y de la provincia de Entre Ríos, los cuales fueron autorizados por el Juzgado de Garantías Nro. 1 a cargo de la Dra. Graciela Adriana Cione. Así se logró este jueves la detención de 7 hombres, todos argentinos y mayores de edad, 2 de ellos con domicilio en Campana. Además, durante los allanamientos se secuestraron 1 camioneta, 2 automóviles, 1 moto, 1 carabina calibre 22, 1 revólver calibre 22, 2 notebooks y 17 celulares. Consultada al respecto por La Auténtica Defensa, la Fiscal Brizuela comentó: "Me llamó la atención que aquellos dos autos con pedido de secuestro de 2019 coincidían en la modalidad en la que se habían vendido. Entre otras cuestiones, coincidía con un modus operandi frecuente que, básicamente, es el siguiente: cuando la persona pagó más o menos la mitad de las cuotas, el vendedor ofrece otro auto "mejor", a cambio del auto original y un nuevo plan de pago, con otro boleto de compraventa, y así iban generando capas de titulares para que el auto robado sea irrastreable… Cuando la investigación avanzaba, emergió que otra modalidad era que cuando el auto tenía un inconveniente mecánico o eran controlados en algún control vehicular y se verificaba que era robado, el comprador le reclamaba al vendedor que el auto tenía pedido de secuestro, éste le decía que no se preocupara, que se encargaba de solucionar el problema, y le entregaba otro auto. A lo largo de la investigación, se pudo demostrar que los autos eran robados mayormente en la Patagonia, y en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Los de Buenos Aires, se llevaban a Entre Ríos, los de Entre Ríos a Santa Fe, y así. El jefe de la banda, apodado "Lagarto", tiene cuantiosos antecedentes penales siempre por lo mismo, desde los años 90. Entonces, hoy tenemos al jefe de la banda, las personas que conseguían los vehículos robados, los que los trasladan entre provincias, al gestor que hacía los papeles apócrifos, y tres talleres donde se ocultaban vehículos y se le realizaban la falsificación de numeraciones registrales porque incluso encontramos cúneos para cambiar las numeraciones en los chasis. La organización, calculamos es más grande, pero neutralizamos a los elementos más importantes, sin duda. No se descarta que haya más novedades en el futuro".

En total, se realizaron 17 allanamientos y se detuvo a 7 personas.





Uno de los allanamientos ordenados el jueves tuvo lugar en un domicilio de Perón y Saavedra.





Tres de los procedimientos tuvieron lugar en talleres donde se escondían los vehículos robados.