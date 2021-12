Cae una organización dedicada a secuestros extorsivos

Es la banda que en agosto había secuestrado a un nene en Mataderos y lo liberaron sobre la Ruta 9, frente Tecmaco. Hay cuatro detenidos, uno de ellos familiar del menor. El lunes 17 de agosto por la tarde, un niño de seis años fue encontrado solo y descalzo al costado de la Ruta 9, mano a Capital, en las inmediaciones del centro de operaciones de Tecmaco. Lo rescató una automovilista quien se comunicó con la policía, y luego de realizado el examen Médico correspondiente en el hospital municipal San José, fue alojado en la Comisaría Campana Primera, donde por la noche finalmente se reunió con su progenitores. Según trascendió en aquel momento, el niño había sido secuestrado ese mediodía en su domicilio del barrio capitalino de Mataderos, donde dos desconocidos vestidos con indumentaria policial y armados, irrumpieron en el lugar, se llevaron al menor, y al poco tiempo se comunicaron telefónicamente con la familia, exigiendo un rescate de U$S 600 mil. Posteriormente, y por orden de la Fiscalía Federal 5 a cargo del Dr. Picardi y el Auxiliar Fiscal Dr. Corado, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron amplias tareas de campo, detectando que en su huida, los forajidos abandonaron el automóvil utilizado en el secuestro, identificando a su dueño y a sus cómplices. Con el total de las pruebas aportadas por los detectives, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3 a cargo del Dr. Eduardo Rafecas, Secretaría 5 a cargo del Dr. Marcos Tedin, ordenó siete allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en las localidades de Lomas de Zamora, Pablo Nogués, José C. Paz y La Lonja. Durante el operativo, fueron detenidos cuatro hombres, entre los que se encontraba el líder de la banda y el entregador y familiar del menor. Además se secuestró una camioneta, un automóvil, una pistola, un revolver, doa netbooks y 32 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa. Cabe destacar que durante los allanamientos, los efectivos detectaron que uno de los involucrados intentó fugarse hacia el norte de nuestro país, donde fue detenido en la provincia de Tucumán, junto con personal de la División Unidad Operativa Federal Tucumán y de la División Antidrogas Tucumán. Los detenidos, argentinos y mayores de edad, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del juzgado interventor.

Hubo siete allanamientos. Fueron en CABA, Lomas de Zamora, Pablo Nogués, José C. Paz y La Lonja.





El niño fue liberado a la altura del kilómetro 78 de Ruta 9, en agosto pasado.