Vecinos del barrio Otamendi accedieron a certificados de vivienda

Son los que emite el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), facilitados por ANSES, de la mano de Soledad Alonso y Carlos Ortega. Les permitirán a los vecinos solicitar acceso a agua, cloacas y luz, además de constatar su lugar de vivienda ante las autoridades y un eventual empleo en blanco. De la mano de Anses, la diputada provincial Soledad Alonso y Carlos Ortega, decenas de vecinos y vecinas del barrio Otamendi accedieron a los certificados de vivienda que entrega el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Con la entrega, que se concretó el lunes, estas personas pasaron a estar en condiciones de solicitar ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales el acceso a servicios como agua potable, cloaca y luz, mejorando sus condiciones de vida. Además, el mismo certificado les permite constatar su lugar de residencia ante dependencias oficiales o a la hora de acceder a un empleo formal. "Hoy es un día para sentirse orgullosa de ser trabajadora de Anses, dirigente del gremio Secasfpi y diputada provincial del Frente de Todos", manifestó Soledad Alonso. Y remarcó: "Creo que es fundamental fomentar estas políticas". "Nuestro secretario general, Carlos Ortega, hace que esta militancia que llevamos adelante sea en el barrio, que nos acerquemos como trabajadores y trabajadoras, y podamos seguir otorgando derechos a cada vecino y cada vecina. Y también, como sucedió hoy acá, evacuar otras dudas tan importantes que tienen los vecinos y poder llevarles nuevas herramientas para que se puedan resolver", amplió la legisladora. El certificado del RENABAP también facilita la solicitud de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) y de prestaciones de salud, previsionales y educativas, multiplicando las oportunidades. Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi y referente del justicialismo campanense, destacó por su parte "la militancia que tiene el Movimiento Evita" que acompañó en el proceso del RENABAP y también "que el gobierno nacional que no se olvida de los de abajo". "Esto es lo más importante: los de abajo, los que tienen necesidades de agua potable, luz y cloaca, pero sin un instrumento que pueda decir dónde viven no pueden satisfacerlas. Hoy lo tienen gracias a la Anses, a la conducción de Fernanda Raverta, a políticas de este gobierno nacional y fundamentalmente por la militancia que cada día lucha para que vivan dignamente los ciudadanos, no solo de Campana sino de todo el país", manifestó el líder sindical. Acompañados por sus familias, los vecinos fueron recibiendo el certificado del RENABAP con la ilusión de poder consolidarse en su pedazo de tierra y, a fuerza de esfuerzo y trabajo, seguir mejorando sus condiciones materiales de vida. "Estamos contentos porque pudimos lograr entre todos los vecinos tener nuestro papel, nuestra tierra, nuestra vivienda familiar donde podemos vivir sin estar preocupados que nos puedan sacar de este lugar", manifestó Nelson Benedetti, uno de los beneficiados. Y añadió: "Queremos poder progresar, el día de mañana poder armar una casita de material y poder vivir bien junto a mi mujer y mi nena. Y poder seguir adelante. Gracias a Dios y a la unión vecinal que tenemos entre todos, podemos lograr muchas cosas". A través de la aplicación Mi Argentina, la línea Mi Pieza -destinada a mujeres mayores de 18 años residentes en barrios del RENABAP- brinda asistencia económica para refacciones, mejoras o ampliaciones de la vivienda. Las obras que se pueden realizar incluyen el mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas; división de interiores; refacción menor de plomería y electricidad; y la ampliación de la unidad. De la entrega en Otamendi también fueron parte Gustavo Bellanger, jefe de la UDAI Campana, y Oscar Echegaray, referente del Movimiento Evita de la ciudad. "Esperamos que cuiden, plastifiquen y conserven estos certificados, porque van a ser el aval de que están viviendo en este lugar y para poder ir mejorando su casa, dejar de tenerla tan precaria", manifestó Echegaray. El gobierno nacional continúa ampliando derechos. Hace pocos días el presidente Alberto Fernández y Fernanda Raverta, titular de Anses, anunciaron la implementación de un bono para los jubilados que cobran el haber mínimo. El monto será de $8.000 pesos y podrá ser percibido del 20 al 23 de diciembre. Además, señalaron que el valor del bono irá bajando hasta alcanzar a los que ganan 37.000 pesos mensuales. El cobro será automático en las cuentas corrientes de cada uno de los beneficiarios, sin necesidad de trámite alguno y se abonará antes de la Navidad, según la terminación del DNI. Los jubilaciones y pensionados con DNI terminados en 0,1 y 2 percibirán el pago el día 20 de diciembre; los terminados en 3,4 y 5 lo harán el 21 de diciembre; los terminados en 6 y 7, el 22 de diciembre y, por último, los terminados en 8 y 9, el 23 de diciembre. Por otro lado, este viernes fue oficializada la ampliación de las becas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) para los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad inclusive, residentes en la Argentina, que quieran terminar sus estudios obligatorios o iniciar su formación profesional o su educación superior. El objetivo del Progresar es fortalecer el sostenimiento en la escuela secundaria, reforzar los aprendizajes e impulsar la re vinculación de aquellos que vieron interrumpida su educación. Para el caso de jóvenes que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, la edad se extenderá hasta los 30 años inclusive. La beca es un aporte económico con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico, y significa que cada joven recibirá $5.677 pesos mensuales en 12 cuotas: se cobra el 80% todos los meses y el 20% restante al finalizar el período.

