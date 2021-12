El Tricolor debuta a las 11.00 frente a Once Unidos de Mar del Plata. Posteriormente se medirán Napostá de Bahía Blanca y Argentino de Chivilcoy. La segunda fecha se jugará por la tarde-noche. Y la definición será mañana domingo. Después de coronarse campeón en la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el equipo U13 del Club Ciudad de Campana afrontará desde hoy el Final Four de la Liga Provincial. Y lo hará como local: en un gran esfuerzo de la Subcomisión de Básquet, en colaboración con la Municipalidad de Campana y los sponsors que apoyan la actividad, este cuadrangular final se disputará en el gimnasio de la calle Chiclana 209. "No podríamos ser organizadores de este histórico cuadrangular sin la colaboración del Municipio, que ya nos venía ayudando con el transporte para los partidos como visitante de la primera fase. Así que agradecemos enormemente el apoyo y la predisposición del Intendente Sebastián Abella, de la exSecretaria de Desarrollo Social, Cultura y Educación, Elisa Abella; y del Director de Deportes, Matías Lugo", remarcaron desde la Subcomisión de Básquet del CCC. La primera fecha se jugará en la mañana de este sábado: a las 11.00, el CCC se medirá ante Once Unidos de Mar del Plata (Juego 1) y a partir de las 12.30 chocarán Napostá de Bahía Blanca y Argentino de Chivilcoy (juego 2). El ganador del primer encuentro y el perdedor de segundo abrirán la segunda fecha a las 18.30 horas. Y los otros dos equipos la cerrarán en el duelo que sostendrán desde las 20.00. Finalmente, mañana domingo concluirá este cuadrangular final en el que juegan todos contra todos: a las 10.30 se enfrentarán los perdedores de los Juegos 1 y 2 de hoy; y desde las 12.00 se medirán los ganadores. Además de la Municipalidad de Campana, este Final Four tiene como main sponsors al Plaza Hotel (que albergará a las delegaciones visitante), a Dopo Club (que hará las veces de comedor), a la empresa Ameghino Servicios y a la Distribuidora Jauzat. A su vez, desde la Subcomisión de Básquet del CCC también agradecieron el aporte de todas las empresas y comercios que durante el año acompañaron la actividad y que también posibilitaron este cierre de año: Villaverde Seguros, Aspen, Pinturería Ultracolor, La Proveeduría del Carpintero, Farmacia Fornes, Camelota English Institute, Becaz Seguros, Dolce Manina, Polarizados Rawson, PB Seguros, Preventis, Pizza Party Carlitos, LC English Training y Translations, A3 Gráfica, Deporte Puro, Organización Inmobiliaria Chaves, MG Diseño de Muebles, Pastas y Empanadas El Entrerriano, JCO Andamios y Aislaciones, Ferretería Las Campanas y Endulzame.

LOS U13 DEL TRICOLOR SE CORONARON CAMPEONES DE LA ABZC EL PASADO MIÉRCOLES.





LA DELEGACIÓN DE ARGENTINO DE CHIVILCOY, AL ARRIBAR AYER AL PLAZA HOTEL DONDE TAMBIÉN SE ALOJARÁN ONCE UNIDOS Y NAPOSTÁ.