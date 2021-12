En Juntos, los jóvenes ocupamos un gran rol protagónico

El 2021 está finalizando para darle lugar al 2022, y esta época del año para muchos significa el encuentro de las fiestas, despedidas y momento de hacer balances. Si hablamos de ello este año fue muy particular, ya que fue un año en donde la pandemia estuvo siempre latente, pero las restricciones bajaron, permitiendo que algunas actividades reabran rápidamente y otras no tanto. También políticamente fue particular ya que tuvimos un año electoral en el que los argentinos emitieron su voto y le dieron un claro mensaje a un gobierno nacional que no paró de ir contra el pueblo durante todo el 2021, que fracasó económicamente dejando a miles de argentinos sin trabajo y que se encargó de desarmar la educación. Campana no fue la excepción de este clima político generado por las elecciones. El balance fue más que positivo para el espacio Juntos y sobre todo para el Pro, ya que con una oposición dividida y sin candidatos que representen al vecino, con una aprobación de la gestión por parte de los vecinos muy alta y sobre todo el trabajo en conjunto como bandera, junto a las listas que no lograron alcanzar el piso en la interna luego de las PASO, contribuyó a tener una muy buena elección. La lista de Juntos encabezada por Elisa Abella y conducida por el intendente Sebastián Abella ganó por amplia mayoría, gracias al apoyo de los vecinos de la ciudad que ven día a día el trabajo, las transformaciones y el crecimiento de la ciudad gracias a las gestiones de todo el equipo del Municipio, generando los partidos contrincantes estén cada vez más lejos del porcentaje de Juntos. Con un 52% de votos a favor, el frente Juntos logró obtener 7 de las 10 diez bancas que se disputaban, logrando así la mayoría y quórum propio dentro del recinto del Honorable Concejo Deliberante, significando esto más benéficos para los campanenses ya que se podrán ejecutar obras y proyectos que la oposición solía trabar con palos en la rueda. Para el equipo de Juventud del Pro, también fueron balances positivos en este 2021 ya que como siempre el intendente Abella deposita su confianza y apuesta constantemente en la juventud, que en esta elección ocupo dos lugares en la lista con Fernán Cejas como 2º candidato suplente a concejal y Carla Germano 2º candidata suplente a consejera escolar, demostrando así la importancia de la militancia joven y la herramienta del cambio que significa que la juventud pueda ocupar estos lugares, ya que los jóvenes nos solo son el futuro de la ciudad sino que son el presente y su mirada es fundamental para el crecimiento de la misma.

Fernán Cejas y Camila Vilches, referentes de la Juventud de Juntos.