DEMANDA DE ACREEDORES

Dos fondos acreedores de la provincia de Buenos Aires presentaron una demanda en reclamo del pago de bonos por USD 25,6 millones. Así surge de documentos presentados en un tribunal federal de Estados Unidos. Se trata de Glacial Capital y TRSE Holdings, los cuales hicieron su presentación en el Distrito Sur de Nueva York por impagos de bonos con vencimiento en enero de 2021. Esos títulos no estuvieron contemplados en el canje de deuda que realizó la provincia en agosto último. Se trata del bono 10.875% 2021 y otro en euros con vencimiento en 2020, que quedaron excluidos de la operación, informó la agencia Bloomberg. Los fondos reclaman USD 25,6 millones más intereses sobre títulos que no fueron pagados desde el 26 de julio de 2020, según los documentos. La Provincia de Buenos Aires fue la que más demoró en reestructurar su deuda, que superaba los US$ 7.148 millones.

SERVICIO REANUDADO

El servicio terrestre internacional entre la Argentina y Brasil se reanuda a partir de las 00 hs del sábado 18 de diciembre por los pasos fronterizos de Paso de los Libres - Uruguayana; Iguazú - Puente Internacional Tancredo Neves; Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueira; Santo Tomé - São Borja. "Hoy habilitamos los servicios de transporte terrestre con Brasil en la misma sintonía que lo hicimos con Paraguay y Uruguay, y seguimos trabajando para avanzar con el resto de la región y brindar así mayor conectividad a todos los argentinos y argentinas y turistas", sostuvo el ministro de Transporte Alexis Guerrera en un comunicado oficial. Los servicios se realizarán exclusivamente por los corredores seguros habilitados, respetando los requisitos sanitarios correspondientes, cuyo control de cumplimiento estará a cargo de los operadores de medios de transporte terrestre de pasajeros internacional que deberán, sin excepción, realizarlo previo al inicio del viaje.

NUEVOS INCIDENTES

Nuevos incidentes se produjeron este jueves en la ciudad de Rawson cuando cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en rechazo la aprobación de la Ley de Zonificación que autoriza la exploración minera. Los desmanes incluyeron la quema de un sector de la Casa de Gobierno provincial y otros 15 edificios públicos. Los primeros disturbios se produjeron el miércoles por la noche luego de que la Legislatura provincial aprobara la iniciativa. Pero este jueves, lejos de mejorar, la situación volvió a descontrolarse por la tarde/noche luego de que el gobernador Mariano Arcioni promulgara la ley en horas de la tarde. Eso enardeció a los manifestantes que generaron destrozos en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos con un saldo de unos 30 heridos y siete detenidos por los incidentes.

RÉCORD DE CARGAS

El transporte de carga por el ferrocarril estatal llegó a los 8 millones de toneladas en el año, alcanzando un nuevo récord y un crecimiento interanual del 36% y otra suba del 57%, comparado con el 2019. La empresa de Trenes Argentinos Cargas (TAC) "culmina el año con un récord histórico de cargas transportadas respecto a las cifras registradas desde 1992", se informó en un comunicado del ministerio de Transporte. La compañía ferroviaria estatal se posicionó así por primera vez, en los últimos 29 años, como el operador con mayor participación en el mercado ferroviario del país con una incidencia del 34%, según el comunicado oficial. La cartera informó que el récord se logró por "la reparación y mantenimiento de vías, la recuperación de material rodante y tarifas competitivas que permite la diversificación de productos, así como el ingreso de nuevos clientes". El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que las cifras "son el resultado de una política de Estado, que es invertir en nuestros ferrocarriles, en las vías, material rodante, en tecnología, para tener trenes cada vez más eficientes".