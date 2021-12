Murió el filósofo José Pablo Feinmann

El filósofo, escritor y periodista falleció a los 78 años luego de sufrir las consecuencias de un ACV.

El filósofo, escritor e historiador José Pablo Feinmann murió a los 78 años, tras batallar contra las secuelas de un Accidente Cerebro Vascular ACV.

Feinmann había nacido en 1943 en el barrio porteño de Belgrano y se recibió de licenciado de Filosofía en 1969, para luego ejercer la docencia y escribir varias novelas, guiones cinematográficos y obras de teatro, mientras que también tuvo un importante desempeño en el campo periodístico.

Se destacó en el campo intelectual con novelas como "El ejército de ceniza", "La astucia de la razón" y "La crítica de las armas", y ensayos como "Filosofía y Nación"; "La filosofía y el barro de la historia" y "Peronismo (Filosofía política de una persistencia argentina)"

En cuanto al cine, fue el guionista de filmes como "Eva Perón"; "El amor y el espanto"; "Ay, Juancito". En tanto, las novelas "Últimos días" fue convertida en película Adolfo Aristarain y "Ni el tiro del final" por Juan José Campanella.

Hasta hace pocas semanas conducía por el canal Encuentro, el programa "Filosofía aquí", que había sido premiado con el Martín Fierro.

Varias personalidades de la cultura y la política despidieron en redes sociales a un intelectual reconocido por su postura acompañado al peronismo y al kirchnerismo.

La Unión Argentina de Escritores y Escritoras destacó que "sus libros contribuyeron con lo mejor del pensamiento argentino", mientras que el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, lo definió como "lúcido y comprometido referente de la cultura nacional, filósofo e historiador". "Nos deja su invalorable obra y pensamiento", agregó el funcionario.

El filósofo Darío Sztajnszrajber, con quien compartía el programa de Encuentro, destacó, en diálogo con el sitio de Página 12, "su manera de divulgar dio inicio a que después muchos siguiéramos el camino que él abrió. Fue pionero en ese sentido".

"Creo que expresa lo más genuino de la filosofía, tanto en su faceta pedagógica como en su faceta crítica, que son las dos que por lo menos más me identifican a la hora de hacer filosofía. Fue alguien que marcó un camino. Lo seguí. No lo conocí personalmente, más que en dos o tres eventos en que me lo crucé. Estoy eternamente agradecido por lo que abrió", le dedicó el también divulgador.

La actriz Esther Goris dijo que se fue "un gran filósofo, un gran escritor, uno de los mejores guionistas de la Argentina y sobre todo una persona extraordinaria en el sentido literal del término".