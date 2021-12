Raúl Berra

Nombre real: Oscar Manuel Rodríguez de Mendoza · Nacimiento: 9 de agosto de 1924, Buenos Aires, Argentina · Fallecimiento: 21 de agosto de 2008, Buenos Aires, Argentina. Era hijo único de una pareja de bailarines que actuaba en los teatros de variedades, el padre se llamaba Roberto y la madre María Antonia, por lo cual desde pequeño asistió a las funciones desde las bambalinas de los teatros de revistas más importantes de Buenos Aires, tales como el Maipo y El Nacional, adonde era llevado por sus padres al no tener con quién dejarlo y fue así que a la edad de 4 años ya debutaba cantando un tango en la compañía de Arturo De Bassi. Su padre falleció a los 28 años de edad y su madre se fue a vivir al barrio obrero de Barracas. Su actividad como cantor Ferrari era bajo de estatura y tenía un nítido registro de tenor agudo y lírico. Comenzó a trabajar muy joven y después de una breve actuación en la orquesta de Atilio Felice, ingresó en 1943 a la Típica Gómez hasta que al participar ese mismo año en un concurso de radio el director Juan Caló lo escuchó cantar Alma de bohemio y lo contrató. En 1945 pasó a la orquesta que dirigía el violinista Alfredo Gobbi, luego actuó en el conjunto Los Cantores de América, junto con el guitarrista Adolfo Berón y Alberto Suárez Villanueva en el piano. Más adelante entró a la orquesta de Edgardo Donato con la que interpretó el que sería uno de sus grandes éxitos, el tango Galleguita de Horacio Pettorossi y Alfredo Navarrine. Fue así que actuó en el café Marzotto de la calle de Corrientes, en el Tango Bar, el Chantecler y el Marabú. Tras un corto paso por la orquesta de Astor Piazzolla integró la orquesta de José Basso, haciendo pareja primero con el inolvidable Francisco Fiorentino y luego con Jorge Durán, para pasar después a la de Armando Pontier en la cual hacía dúo con Julio Sosa. Uno de sus grandes éxitos fue su interpretación del tango Venganza de Rubistein en la orquesta de José Basso, del que se vendieron cuatro millones de discos en la primera impresión. Cuando Ferrari ingresó a la orquesta para reemplazar a Ricardo Ruiz, tomó ese tango, que aquel interpretaba con un estilo Fresediano y le imprimió una característica diferente "con un poquito más de barro, un poquito más de arrabal" según describe Ferrari, y cuando decía "morí como un perro", la frase prendió en la gente y tanto es así que en el año 1950 se vendieron cuatro millones de discos. Trabajó luego como solista e hizo giras artísticas en el interior del país y en el exterior. En 1970 vuelve a integrar la orquesta de Armando Pontier y en 1973 la de Leo Lipersker para luego retomar su carrera como solista. En año 1995 se incorpora a la orquesta de Beba Pugliese, con quien tiene oportunidad de actuar en París. A partir de 1997 vuelve a presentarse como solista, acompañado a veces por el bandoneonista Carlos Missorini a la vez que da clases de canto en la Escuela Argentina de Tango. En los últimos 35 años se dedicó a la enseñanza y además escribió el libro Historias de cabaret, prologado por Julián Centeya, donde relata su experiencia en cabarés del interior, Versos de amor y barricada y A mis colegas, en el que traza con un enfoque humano y fraterno la semblanza de varios compañeros de profesión. Actuó junto a un gran elenco de tangueros veteranos en la película documental Café de los maestros (2008) dirigida por Miguel Kohan y en el disco Café de los Maestros Vol. 1 y 2 (2005) producido por Gustavo Santaolalla, en el que registró Será una noche. También participó en la película La cantante de tangos del bahiense Diego Martínez Vignatti, todavía no estrenada. Ferrari fue distinguido con la Orden del Porteño, el Discepolín de Oro, el Homero Manzi de Oro y en diciembre del año 2002 recibió de la Academia Porteña del Lunfardo el Diploma a la Gloria del Tango. La Ley Nº 2.193 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 5 de diciembre de 2006 declaró Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Profesor Oscar Ferrari. A modo personal debo decir que en una de las cenas del Círculo Amigos del Tango, trajimos a Oscar Ferrari y allí pude dialogar con él y me di cuenta que, aparte de ser un gran cantor, también era un gran escritor.

Oscar Ferrari