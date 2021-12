José Abel Perdomo

Es notable observar cómo ciertos sectores políticos que son diversas versiones de la derecha liberal proclaman la imperiosa necesidad de un cambio y sin embargo siguen haciendo y prometiendo tozudamente las mismas cosas que ya hicieron anteriormente sin tener en cuenta las consecuencias desastrosas que provocaron a la mayoría de los argentinos. Realmente resulta indignante que sigan sosteniendo que lo que nos sucede no es consecuencia de sus cuatro años de gobierno, ni siquiera el habernos endeudado con el FMI sabiendo que esa deuda es impagable y habiendo prometido que nunca lo iban a hacer. Es cierto que no les preocupan las imposiciones del Fondo en términos de política económica porque coinciden con su propia ideología aunque sean las mismas que siempre que se han implementado nos han ocasionado las peores crisis que tengamos memoria. Recordemos por ejemplo lo sucedido hace 20 años cuando Fernando de la Rúa que había aplicado esas recetas impulsadas por el FMI y su representante local Domingo Felipe Cavallo tuvo que irse de la casa rosada en helicóptero en medio de masivas protestas sociales que fueron reprimidas ferozmente dejando decenas de muertos. No debemos olvidar que en ese gobierno Patricia Bullrich fue ministra de trabajo desde el 6 de octubre de 2000 hasta el 29 de octubre de 2001 y ministra de seguridad social desde el 31 de octubre de 2001 hasta el 15 de noviembre de 2001. Como se ve fue una de las primeras en abandonar el barco dando muestras de su habitual coraje. Muchos se deben acordar que a fines del año 2010 durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la oposición haciendo valer su mayor número de legisladores obtenido en las elecciones legislativas del año anterior logró que no se apruebe el presupuesto nacional para al año 2011. Cuando se da esa situación y dado que el gobierno no puede funcionar sin presupuesto se debe utilizar el último aprobado por el Congreso que en ese caso era el del año 2010 que en un país con una economía inflacionaria sus números eran inferiores al proyecto rechazado. Lo que seguramente no tuvieron en cuenta es que las leyes habilitan al Ejecutivo a determinar a su antojo el destino de la mayor recaudación que necesariamente se produce por efecto de la inflación y que en ese año fue muchísima con lo cual a la oposición el tiro le salió por la culata porque no ocasionó graves inconvenientes ni impidió la reelección de Cristina Fernández de Kirchner con más del 54% de los votos. Cómo decían nuestros mayores: Dios no quiere cosas puercas. Dada esta experiencia de tan sólo hace 11 años llama poderosamente la atención que hoy persisten en la misma postura que anteriormente les fracasó estrepitosamente. Quizás están diciéndole al gobierno que tampoco están dispuestos a aprobar el Plan Plurianual y de esa manera abortar cualquier acuerdo un poco menos ruinoso con el FMI. Es sin duda mucho más preocupante que ante el aumento sostenido de los contagios con las nuevas variantes del covid-19 estén militando en contra del pase sanitario y por lo tanto quedar bien con la plaga que significan los anti-vacunas sin importarles los daños que pueden producir. Es asimismo inentendible que en su seguidismo a la derecha más antidemocrática, que es casi toda, los medios hegemónicos no mencionan los buenos resultados que en todo el mundo está teniendo el pase sanitario que ha logrado que muchos ahora hayan decidido vacunarse. Tengamos en cuenta lo que alguna vez escribió Mark Twain: "Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados".