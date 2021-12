Horarios del 17 al 22 de Diciembre. "Venta Anticipada" Horario de la Boletería del Cine del Viernes a Miércoles: 16:00 a 23:00 Hs. PELICULAS - DEL VIERNES 17 AL MARTES 21 ENCANTO: Viernes 17 al Martes 21: 17,30 - (2x1) - 2D - Castellano SPIDERMAN; NO WAY HOME: Viernes 17 al Martes 21: 16,30 - 2D - Castellano - 19,20 - 2D - Castellano - 19,40 - 2D - Subtitulada - 22,10 - 2D - Subtitulada - 22,30 - 2D - Castellano. PELICULAS DEL MIERCOLES 22 ENCANTO: Miércoles 21: 17,30 - (2x1) - 2D - Castellano. SPIDERMAN; NO WAY HOME: Miércoles 22: 16,30 - 2D - Castellano - 19,20 - 2D - Castellano - 22,10 - 2D - Subtitulada MATRIX; (PRE ESTRENO): Miércoles 22: 19,40 - 2D - Castellano - 22,30 - 2D - Subtitulada.



Cine Campana. Av. J. Varela 635.