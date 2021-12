Alejandra Dip





La luna trabaja el perdón y viene a limpiar el plano emocional. Día 146 del Año Solar Semilla 3. Día 6 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 6 de la 21ava semana del año, semana roja, estamos en el Día 108 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. Kin 109 - Luna 5 - Guidada por la Tierra. Potenciada por ser portal cósmico, la energía esta multiplicada por 13. Las emociones movidas en esta jornada, nuestra fuerza interior, nuestra autoestima, está eclipsada hoy por el campo emocional. La Tierra le pide a la Luna. Mudanza de emociones nocivas, acomodamiento, reordenamiento. Sacar todas las broncas, odios, resentimientos, todas esas emociones que no nos hacen bien, que nos hacen estar extremadamente sensibles, movilizados, llorones; movilizados para hacer una limpieza profunda, una mudanza de orden emocional para evolucionar. Día para trabajar el perdón interno. ¿Qué es lo que te tenés que perdonar que aún no te perdonaste? Hoy es el día para concretarlo. Para poder cambiar de piel, para poder reinventarte, es necesario sacar todas esas emociones que están esperando ser removidas. La Luna, mueve todo lo que es agua, lluvias, mareas, crecientes, hoy Luna 5 está muy potenciada por portal. Hoy no te llenes con problemas ajenos porque, para problemas, sobran los de cada uno. Liberate de eso. Perdoná y perdónate. Buen día para dar consejos y estar en una posición materialista. Consejos sí, hacete cargo del problema ajeno, no. Buen sábado de superpotencialidad para todos!



