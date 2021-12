Efemérides del día de la fecha, 18 de Diciembre

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 55/93 en el año 2000, en este día se insta a los Estados a realizar acciones concretas que protejan a los migrantes y se homenajea a las comunidades que los reciben y propician su integración. El tema de este año es "Aprovechar el potencial de la movilidad humana" y tiene el propósito de resaltar que los migrantes contribuyen a forjar comunidades más resilientes y fuertes. Según la ONU, en el año 2020, había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales (el 3,6% de la población mundial); a su vez, especificó que las migraciones pueden ser voluntarias o forzosas y que son el resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no dejan de aumentar. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, este año, la cifra de muertes ya supera al total de 4.236 registradas el año pasado. "Los gobiernos deben pasar de las palabras a la acción e incluir a los migrantes, independientemente de su situación jurídica, en sus planes de recuperación social y económica" manifestó António Vitorino, Director General de OIM.



FALLECE JOE BARBERA Joseph Roland Barbera nació el 24 de marzo del año 1911 en Nueva York, Estados Unidos. Persiguió una carrera como caricaturista en la revista "The NY Hits Magazine" pero, producto de la Gran Depresión, tuvo que renunciar a su sueño y trabajar en un banco. Aun así, siguió llevando sus dibujos a redacciones para que los publicaran a la vez que estudiaba arte en el Instituto Pratt. Al poco tiempo, fue contratado por "Fleischer Studios" para trabajar en el departamento de pintura pero al ser un puesto monótono renunció. Más adelante, en el año 1932, trabajó en "Van Beuren Studios" y, en el año 1936, en "Terrytoons". Decidido a conseguir un empleo en "Metro-Goldwyn-Mayer" (MGM) se radicó en California. Allí, obtuvo su lugar en MGM y fue emparejado con William "Bill" Hanna, quien fue su compañero en la animación durante años. Ambos dirigieron el cortometraje "El gato se gana el zapatazo", corto en el que aparecen las primeras versiones "Tom y Jerry". En el año 1957, cerró la división de animación de MGM, a causa de esto fundaron su propio estudio de animación: "Hanna-Barbera Productions, Inc". El cual dio vida a series que conquistaron tanto a niños como adultos como "Scooby Doo, dónde estás", "Los Picapiedras", "Don Gato y su pandilla", "Tiro Loco McGraw" y "Maguila Gorila", entre otros. Falleció en el año 2006 en Los Ángeles, California.



SE LANZA "CHRISTMAS & CHILL" Un día como hoy en el año 2015, Ariana Grande lanzaba su segundo EP "Christmas & Chill". Producido por Tommy Brown y Travis Sayles e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Brown y Victoria McCants, el EP fue grabado en el estudio de grabación de la casa de la artista en cuatro días: "Fue una larga y productiva pijamada". Entre las canciones se encuentran "December", "Winter Things", "Wit It This Christmas" y "Not Just on Christmas".