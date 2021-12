El equipo Sub 17 venció 3-1 a San Lorenzo de Bella Vista en la final y gritó campeón. Por otro lado, en la Liga Plaza Italia, las Auriazules se consagraron subcampeonas de la categoría 11-12 años. El pasado miércoles, el equipo Sub 17 femenino de Puerto Nuevo venció 3-1 a San Lorenzo de Bella Vista en un partido disputado en el Predio Las Clavelinas y se consagró campeón de la Superliga de Ingeniero Maschwitz. Los goles Auriazules fueron convertidos por Guadalupe Gómez, Milagros Gerbasoni y Luciana Kepar. "Lo más importante, más allá de salir campeones o no, era la competencia y el roce que podíamos llegar a tener con equipos de diferentes zonas. También que las chicas vayan sintiendo esa responsabilidad de competir", expresó el entrenador Néstor Daniel Gómez. El plantel campeón estuvo integrado por las jugadoras Candela Valdez, Delfina Ocampo, María Medina, Celeste Pardo, Arantxa Salamandri, Catalina Gasperi, Juana Aquino, Brenda Medina, Milena Paz, Guadalupe Gómez, Tatiana Bianchi, Valentina Ortalli, Morena Benavides, Milagros Gerbasoni y Luciana Kepar. "Algunas juegan en Primera División y otras en la Reserva. Son un mix de chicas que estamos formando y tratando de que tengan experiencia y competencia para el año que viene, que arrancan a competir en AFA", detalló Gómez. INFANTILES El mismo miércoles 8 se disputaron las finales de la Liga Plaza Italia, donde Puerto Nuevo se consagró subcampeón de la categoría Damas 11-12 años. Además, Candela Castrellón fue distinguida como la goleadora del torneo, mientras Rebeca Chávez resultó elegida como "Jugadora Destacada". El equipo dirigido por Marisa González y Nancy Ríos, profesoras de la Escuelita de Fútbol Infanto-Juvenil femenino del Portuario, estuvo integrado por las jugadoras Jazmín Silva, Amaia Caballero, Mia Escobar, Celeste Santamaria, Zoe Pierantoni, Candela Valdez, Luisana Caballero, Xiomara Toledo, Candela Castrellón y Rebeca Chávez. González destacó que, pese a estar abajo en el marcador, las Auriazules no se rendían y seguían dando todo en la cancha: "Por ejemplo, en la final nos ganaron por mucha diferencia y ellas seguían jugando a los pases y en equipo, de la misma manera que si fueran ganando", señaló. Acerca del mérito de Castrellón y Chávez, la referente del Auriazul expresó: "Son jugadoras de 12 años, pero juegan como si ya tuvieran mucha experiencia. Siempre jugaron en equipo y eso es lo que le inculcamos a las chicas, que sin el compañerismo no hay nada y que se debe jugar en equipo. Después sale de ellas, el talento natural individual".

EL EQUIPO SUB 17 QUE SE CONSAGRÓ CAMPEÓN EN INGENIERO MASCHWITZ





LAS AURIAZULES FUERON SUBCAMPEONAS EN LA CATEGORÍA DAMAS 11-12 AÑOS DE LA LIGA PLAZA ITALIA.