El Tricolor fue campeón en Sub 15 y logró el tercer puesto en Sub 11. Arco Iris conquistó los títulos en Sub 9 y Sub 11. Mientras Lechuga y PSG ganaron en Sub 13 y Sub 17. El pasado sábado, con la disputa de las finales y los partidos por el tercer puesto de cada categoría, concluyó la temporada 2021 de la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF) que se desarrolló en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana. Así se definieron los podios de las cinco categorías, con un balance positivo para la Escuela del CCC que coordina Marcelo Pasquet: el equipo Sub 15 se coronó campeón, mientras el Sub 11 se quedó con el tercer puesto. En la final, el Sub 15 igualó 1-1 con Lechuga, pero luego se impuso 3-0 en los penales. El plantel campeón estuvo integrado por Jeremy Maican, Joaquín Pacheco, Juan Bacchio, Bautista Mercier (goleador del certamen con 17 tantos), Felipe Lafranconi, Diego Azcárate, Ciro Hanke, Antonio Malazuk, Enzo Valentinuzzi, Santino Flego, Joaquín Sancho, Bruno Cornejo, Mateo Rodríguez, Matías Rodríguez, Mauro Semeguen, Juan Ignacio Bidondo, Felipe Del Molino, Alexis Vega y Benicio Posadas. Y los entrenadores de esta categoría fueron Franco Toloza y Lisandro Pazos. En tanto, el equipo Sub 11 que obtuvo la medalla de bronce estuvo conformado por Bautista Godoy (elegido mejor arquero de la categoría), Santiago García D´Angelo, Ciro Ayerbe, Matías Rodríguez Sposatto, Agustín Keller, Bautista Pozzi, Benjamín Zoilo Lobatto, Ramiro Schelover, Octavio Breglia, Valentino Galván, Augusto Lalli Campello, Valentino Quiero, Fausto López y Lorenzo Prevot. Los entrenadores de este conjunto del CCC fueron Ariel Emens y Lisandro Pazos. POSICIONES FINALES Completada la acción, las posiciones finales en cada categoría fueron las siguientes: -Sub 9: 1) Arco Iris; 2) Puerto Nuevo; 3) Villa Dálmine; 4) Villanueva. -Sub 11: 1) Arco Iris; 2) Villa Dálmine; 3) Ciudad de Campana "Verde"; 4) Villanueva. -Sub 13: 1) Lechuga FC; 2) Dante FC; 3) La Banda FC; 4) Villa Dálmine. -Sub 15: 1) Ciudad de Campana; 2) Lechuga FC; 3) Promesas FC; 4) Fútbol AC. -Sub 17: 1) PSG FC; 2) Rancho FC; 3) Platense FC; 4) Deportivo Wilde.

EL SUB 15 DEL CLUB CIUDAD QUE SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA LEF 2021.