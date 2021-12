Los cuatro duelos que definirán a los semifinalistas están pautados en cancha de Villanueva. En tanto, en Otamendi se jugarán los cruces por la permanencia.

Este sábado, la Liga Campanense de Fútbol vivirá otra jornada de fuertes emociones con una nueva etapa del "Torneo 90 Años" de Primera División. Es que se disputarán los cuatro cruces de Cuartos de Final y, además, los cuatro duelos por la permanencia.

La definición por los cuatro boletos a las semifinales será en cancha de Villanueva. En el primer turno, a las 10.30 horas, Desamparados (que en Octavos de Final eliminó a Barrio Lubo en los penales) se medirá frente a Del Pino, que viene de dar la sorpresa tras sacar a Las Campanas, vigente bicampeón de la Liga.

A las 12.30 horas, Defensores de La Esperanza, que necesitó de los penales para superar a Santa Lucía, jugará frente a El Junior, que avanzó a esta instancia tras vencer por la mínima a San Luciano.

En tanto, a las 14.30 horas, se medirán Albizola y La Josefa. En Octavos de Final, el equipo del Km70 derrotó en los penales a Real San Jacinto, mientras La Josefa le ganó 2-0 a Villanueva.

Finalmente, a las 16.30 horas se cerrará la jornada con el choque entre Otamendi y San Felipe. El Tricolor llega a estos Cuartos de Final con cuatro victorias en cuatro presentaciones (en Octavos de Final batió 3-1 a Leones Azules), mientras el Aurinegro avanzó al doblegar 2-0 a Lechuga.

Estos ocho equipos que buscan su pase a las semifinales ya tienen un lugar asegurado en Primera A para la Temporada 2022. Las cuatro plazas restantes se definirán también hoy en los duelos de repechaje por la permanencia que se disputarán en cancha de Otamendi: Leones Azules vs Lechuga (10.30 horas), Santa Lucía vs San Luciano (12.30), Villanueva vs San Jacinto (14.30) y Barrio Lubo vs Las Campanas (16.30).



LA JOSEFA SE MEDIRÁ ANTE ALBIZOLA POR UN LUGAR EN SEMIFINALES.

TORNEO FEMENINO: ÚLTIMA FECHA

Este sábado, en cancha de Lechuga, se disputará la última fecha de la primera fase del Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y podrían quedar completamente definidos los cuatro equipos que avancen al cuadrangular final (en la Zona B se podría postergar esa definición porque San Cayetano tiene un partido pendiente todavía).

Por lo pronto, por la Zona A se enfrentarán hoy: Norte "A" vs Otamendi (8.45), Santa Lucía vs Leones Azules (11.15), Albizola vs Las Campanas (12.30) y Las Praderas vs La Josefa (17.45).

Actualmente, las posiciones de esta Zona A se encuentran de la siguiente manera: 1) Otamendi, 19 puntos (+15), 2) Las Praderas, 19 puntos (+13); 3) La Josefa, 18 puntos (+15); 4) Albizola, 10 puntos; 5) Norte "A", 9 puntos; 6) Leones Azules, 8 puntos; 7) Mega Juniors "A", 5 puntos; 8) Las Campanas, 4 puntos; 9) Santa Lucía, sin puntos.

En tanto, por la Zona B se medirán: Defensores de La Esperanza vs San Cayetano (10.00), San Felipe vs San Luciano (14.00), Barrio Urquiza vs Norte "B" (15.15) y Las Palmas vs Mega Juniors "B" (16.30).

Las posiciones de esta Zona B se encuentran de la siguiente manera: 1) Mega Juniors "B", 16 puntos; 2) San Felipe, 13 puntos; 3) San Cayetano, 12 puntos (y un partido menos); 4) Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 5) Las Palmas, 9 puntos; 6) San Luciano (un partido menos), 4 puntos; 7) Urquiza y Norte "B" (dos partidos menos), sin puntos.