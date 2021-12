TROFEO DE CAMPEONES Esta noche, desde las 21.10 horas, River Plate y Colón de Santa Fe se enfrentarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones 2021. El Millonario accedió a este partido por ser el ganador del Campeonato 2021 de la Liga Profesional, mientras el Sabalero llega como campeón de la Copa de la Liga. El encuentro, que contará con el arbitraje de Patricio Loustau, será transmitido por Fox Sports Premium y TNT Sports.



UNO SUBE A SEGUNDA Este sábado se definirán dos ascensos en el fútbol argentino. En la Primera B Metropolitana, Colegiales y Sacachispas se enfrentarán en Munro desde las 17.00 horas para cerrar la final del Reducido y dirimir un boleto a la Primera Nacional. En la ida igualaron sin goles. ARGENTINO, MUY CERCA Esta noche también se definirá el Reducido de la Primera C: desde las 20.00 horas, Ituzaingó recibirá a Argentino de Merlo en el coqueto estadio Carlos Sacaan. En el partido de ida, el conjunto de Merlo Norte se impuso 2-0 y quedó muy cerca de conseguir el ascenso a la Primera B Metropolitana. GOL DE LAUTARO Ayer, en el inicio de la 18ª fecha de la Serie A de Italia, Inter goleó 5-0 a Salernitana con un tanto de Lautaro Martínez (llegó a 11 en el certamen). De esta manera, el Neroazzurro amplió su ventaja como líder del campeonato: suma 43 puntos, cuatro más que su archirrival, Milan, que mañana recibe a Napoli. JUEGA EL LEEDS Después de la goleada 7-0 que le propinó el Manchester City en la fecha pasada, Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, buscará hoy la recuperación cuando reciba a Arsenal desde las 14.30 horas (ESPN) por la 18ª jornada de la Premier League. Además, este sábado también jugarán Aston Villa vs Burnley (12.00). LIGA DE ESPAÑA Ayer comenzó la 18ª fecha con victoria de Celta de Vigo: el equipo dirigido por "Chacho" Coudet venció 3-1 como local a Espanyol y avanzó hasta la 12ª posición. Hoy, en la continuidad de la programación jugarán: Rayo Vallecano vs Alavés, Real Sociedad vs Villarreal, Barcelona vs Elche y Sevilla vs Atlético Madrid.