Trágica muerte en Ruta 9

Un motociclista falleció anoche en un accidente que también involucró a un camión. La víctima fue identificada como Agustín Villarruel, de 21 años, vecino de nuestra ciudad. Anoche falleció Agustín Villarruel (21), tras caer con su moto Royal Enfield en la Ruta 9, mano a Rosario, a la altura del cementerio local. El otro vehículo involucrado en el accidente es un camión Scania con un semirremolque. Al cierre de esta edición no habían trascendido las circunstancias: si Agustín fue arrollado por el camión, o ya había caído y estaba en el piso cuando el pesado vehículo lo pasó literalmente por encima, amputando una de sus piernas. Acudieron Bomberos Voluntarios, SAME, Comando Patrulla, Gendarmería, Prefectura y personal del concesionario vial. Además de las esperables demoras de tránsito por la reducción de la calzada durante el operativo, se vivieron momentos particularmente dramáticos cuando los padres y familiares de Agustín se presentaron en el lugar. Desde estas páginas los acompañamos en su dolor.

El hecho ocurrió en inmediaciones del cementerio local





El accidente tuvo lugar alrededor de las 20:30 de ayer

#Video un motociclista de 21 años fue arrollado por un camión en #Panamericana Km 77 mano a provincia. Sólo el carril lento habilitado. Trabaja Bomberos #Campana, SAME, Comando Patrulla, Gendarmería, Prefectura. Se recomienda circular con precaución y no distraerse. pic.twitter.com/aP0vBrNFqt — Daniel Trila (@dantrila) December 19, 2021