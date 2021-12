P U B L I C



Se enfrentan desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos. El Portuario saldrá a la cancha con la obligación de ganar para remontar la derrota 2-1 sufrida en el partido de ida. Con la intención de que este 19 de diciembre no sea un domingo cualquiera, sino uno histórico, Puerto Nuevo enfrentará hoy desde las 17.00 horas a Centro Español. Lo hará como local, en la revancha de la serie final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Y lo hará con la obligación de ganar para revertir la derrota 2-1 sufrida en el partido de ida: si lo hace por la mínima, forzará los penales; y si vence por mayor diferencia, se quedará con el premio máximo. El escenario será el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco, donde Portuarios y Gallegos ya se midieron una vez esta temporada: fue el pasado 25 de julio, cuando el equipo de nuestra ciudad se impuso 1-0 con gol de Mario Godoy a los 51 minutos del segundo tiempo y, de esa manera, gritó campeón del Torneo Apertura. Ese logro le permitió jugar la primera final por el ascenso, pero no pudo con Liniers. Hoy tendrá la revancha de esa oportunidad no aprovechada. Y también la revancha del partido de ida. Todo para llegar por segunda vez en su historia a la Primera C. Para el encuentro de esta tarde, que será arbitrado por Lucas Ozuna, el entrenador Gastón Dearmas no podrá contar con Enzo Moreno, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas con la amonestación que recibió en la ida en cancha de Ituzaingó. Encima, los otros dos extremos con los que cuenta el DT no llegan en óptimas condiciones: Selem Lojda no ha sumado minutos tras el desgarro sufrido en la final frente a Liniers, mientras Alexander Meza arrastra un traumatismo costal que no le ha permitido entrenar con normalidad. Por ello no habría que descartar el posible ingreso de Rodrigo Martínez desde el arranque. Entonces, la probable formación del Auriazul para esta final sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Kevin Casco; Kevin Redondo; Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Brian Picca o Lojda, Enzo Ritacco, Meza o Martínez; y Antonio Samaniego. Por su parte, Centro Español llegará a Campana con el objetivo de lograr el primer ascenso de su historia. Y para ello, el DT Diego Herrero no podrá contar con Nicolás López (cinco amarillas) ni con Franco Grillo (lesionado). Ante esta situación, Nicolás Barrios y el campanense Agustín Monteleone se perfilan como sus reemplazantes. De esta manera, el Gallego formaría hoy con: Gianluca Albano; Agustín Monteleone, Enzo Pare, Facundo Ponce, Ignacio Brazuna; Emanuel Castañeda, Ezequiel Spinella, Mauro Smarra, Nicolás Barrios; Ramiro Reynoso y Franco Cichero.

EL PORTUARIO VA POR EL SEGUNDO ASCENSO DE SU HISTORIA.