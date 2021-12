P U B L I C







@MarioTrila

Cada cierto tiempo en nuestra ciudad surge la consigna del "compre local", un argumento kantiano de corte solidario que nunca ha funcionado en la práctica porque es contrario a la naturaleza del consumidor. Quiérase o no, las decisiones de compra son guiadas en primer lugar por el precio, luego por la calidad y también por la experiencia del acto de compra. El consumidor no suele aceptar mandamientos: su naturaleza es el intercambio voluntario. Cada vez que aparecen las campañas de "compre local" me alegro por el gasto publicitario que realizan, sin embargo no puedo evitar preguntarme: ¿es necesario molestar al consumidor de esa forma? No deja de ser un mandato que se vuelve en cierto punto una imposición. Incluso pasa a ser ideológica cuando en boca de algún político aparece el mandato de "ser solidario". Es comprensible, y hasta loable, que las distintas cámaras de Comercio e Industria desde siempre hayan buscado instalar la idea, porque en definitiva son organizaciones que representan de forma gremial al sector empresarial. También es loable intentar seducir al consumidor mediante campañas de difusión para que gaste su dinero en comercios locales. No es loable, en cambio, que las campañas publicitarias, las aplicaciones, los sitios web y demás recursos que se utilicen para promover el "compre local" provengan de fondos municipales, es decir del erario público extraído a los ciudadanos mediante impuestos, usando el monopolio de la fuerza o el poder del Estado. Tampoco es loable que el Honorable Concejo Deliberante, organismo democrático por antonomasia, sancione Ordenanzas que terminen obligando al Ejecutivo a realizar acciones voluntaristas, como las campañas del compre local; u otras más controvertidas como impedir que se instalen nuevos emprendimientos sólo por su calidad de "cadena", su procedencia extranjera o "multinacional", entre otros argumentos que sólo esconden una intención de proteccionismo del comercio local. El deliberativo no debería usar al Ejecutivo de matón para lograr ciertos cometidos; por eso resulta indispensable el uso de la herramienta del Veto por parte del Intendente cuando la ética, la libertad y los principios republicanos se encuentran comprometidos. Porque no podemos dejar de observar que el "compre local" en ocasiones pasa de una consigna romántica o solidaria, a utilizarse como caballito de batalla o chivo expiatorio para fomentar el proteccionismo e impedir el arribo de nuevos comercios a la ciudad. Existen libertades básicas dispuestas de forma literal en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional (1); ellas son: la libertad de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles y, por supuesto: la libertad de comerciar. Hubo períodos en la historia reciente de nuestra ciudad en los que se han combinado "voluntades" de los distintos estamentos con el objeto de conculcar tales libertades mediante prohibiciones, impidiendo así lamentablemente la instalación de importantes proyectos que hubieran aportado a la competencia, con ello mejores precios y por supuesto más trabajo y calidad de vida a los ciudadanos. Tal vez en otra época haya funcionado la idea del proteccionismo industrial y comercial, pero no en estos tiempos. No tienen en cuenta que gran parte del comercio ya es digital, que los ciudadanos pueden adquirir todo tipo de productos, a precios más competitivos, y recibirlos en el domicilio. De ninguna manera podría desestimar la importancia de los comercios locales, siempre serán la cara visible de la prosperidad de una ciudad. El mayor símbolo de una ciudad pujante y próspera es su florecimiento comercial, es la vida misma en términos de comunidad; pero ninguna prosperidad se ha logrado en el mundo a partir de imposiciones o prohibiciones. Muy pocas ciudades logran destacarse por sobre las demás; una forma de hacerlo es adoptar de manera irrestricta la libertad como norte y apostar a la prosperidad como meta real. Una ciudad que adopte la libertad como su más preciado valor permitirá la libre circulación, la libre asociación, el libre comercio. Será una ciudad faro que puede contribuir al renacimiento de una Argentina moderna, capitalista y abierta al mundo. (1) Artículo 14: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender"