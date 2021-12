De las caminatas de verano a la realidad del proyecto Retrocediendo el tiempo hasta el verano pasado podemos comprobar cuánto se ha avanzado en nueve meses. Aquel sueño fue tomando forma poco a poco y hoy es el inicio de una hermosa realidad con un futuro promisorio para que nuestra ciudad tenga su Museo de sitio, allí donde nació Campana. A esta altura del año, en que todo conduce al cierre de ejercicios y firma de balances quienes somos A toda Costa armamos futuro. Un futuro anclado en un presente capaz de cambiar la realidad de un predio que, de ser un espacio con malezas y basuras, oscuro e inhóspito, hoy es un lugar que se muestra a quien quiera mirarlo. Hacer visible lo que queda de la casa de los Costa fue la motivación de este grupo de vecinos que no responde a otros intereses más que los que determinan las acciones de un voluntariado cultural que quiere recuperar el vínculo de los campanenses con su historia. Obviamente hay muchas y diversas maneras de logarlo, mucho se ha hablado de la importancia de la recuperación y conservación del patrimonio histórico de las ciudades, nosotros vamos más allá: queremos recuperar los recuerdos, los escritos, las fotos, las voces de quienes estuvieron vinculados con el famoso "Talar de los Costa". Un aspecto no muy conocido es el trabajo que internamente realiza A toda Costa para crecer en el cumplimiento de sus objetivos. Los Equipos colaborativos de temáticas específicas son los encargados imprescindibles para llevar adelante el voluntariado. Los Equipos, nutridos por la presencia de voluntarios que aportan sus saberes y tiempo, son: -Comisión de Archivo Oral y Hospitalidad Integrantes: Evelia Gerbi, Pelusa Modarelli, Cecilia Alejandra Butler y Ricardo Ventancú. En esta fase inicial del grupo de gestión general y de la comisión en particular, se está llevando a cabo el proyecto de Archivo de Historia Oral. La fase referente a las temáticas de hospitalidad se desarrollaran más adelante cuando el proyecto del Museo de Sitio esté en un contexto más avanzado que permita desarrollar acciones más concretas al respecto. Por ello, se comenzaron las primeras tareas respecto a la construcción de un Archivo de Historia Oral. Como una de las primeras medidas, parte de los integrantes del voluntariado recurrieron al asesoramiento de una especialista en la materia y se vincularon con fuentes bibliográficas específicas. Simultáneamente, se comenzaron a realizar los primeros contactos con los posibles entrevistados, vecinos relacionados con la casa de los Costa y sus moradores. Se recurre a la transmisión oral de relatos e historias que constituyen parte del patrimonio intangible, histórico y cultural de tanta importancia y valor como sus pares tangibles. Para lograr captar y conservar estos testimonios se recurre a tecnologías y recursos audiovisuales con la colaboración de prestadores de servicios de la Municipalidad de Campana, que a su vez quedarán grabados en formatos que permitan conservarlos para la posteridad. Se llevan adelante entrevistas filmadas semiestructuradas de final abierto más un trabajo de fichaje de cada una. En el presente año se pudieron concretar conversaciones con la Sra. Élida Mollo de Rossiter y el Sr. Cayetano Carrano, a quienes agradecemos su generosidad, predisposición e importantes aportes relacionados con el Talar de los Costa. Para el siguiente año se continuará con más entrevistas a otros testigos claves, para continuar enriqueciendo este incipiente archivo oral, de construcción colectiva que pretende hacer su aporte a la historia local. "La HISTORIA ORAL es un trabajo que nunca está acabado: no conseguiremos nunca entrevistar a todas las personas que deberíamos escuchar; siempre hay otro, siempre es posible uno más". Portelli Alejandro -Educación A lo largo de este año el Equipo constituido por Marisa Arcos, Nancy Mielgo, Pablo Modarelli, Tano Ronconi, Roberto Torres ha desarrollado documentos de apoyo a la educación primaria vinculados con la efeméride de la creación del partido de Campana. En esta línea se pretende avanzar en el futuro con miras a que los docentes de nuestra ciudad cuenten con material de apoyo para su tarea cotidiana. -Recuperación bibliográfica y archivo La misión de este Equipo de trabajo es rescatar, catalogar y organizar un fondo de archivo del material bibliográfico escrito sobre la familia Costa en general y su casa en particular. Conformado por Claudia Gavosto, Milva López Pereyra, Graciela Marquehosse, Fabiana Pena, Gloria Robalo y Mimi Robalo se encuentra en etapa de búsqueda y localización de libros, monografías y textos que, digitalizados o físicos, puedan ser identificados para el uso de los investigadores o el simple placer de leerlos. Entendemos que el rescate de piezas realizadas por vecinos de Campana, o estudiosos de diversos lugares, es parte del patrimonio que A toda Costa pretende hacer visible y compartible. Agradecemos el asesoramiento de Maximiliano Rodríguez, de la Biblioteca Municipal, y de Débora Solis, del Archivo Histórico Municipal. -Técnico El equipo técnico del grupo, integrados por Museóloga Teresa Priori, Arq. Mariela Heise, Arq. Rodolfo Maldonado e Ing. Gustavo Cominguez, en esta segunda etapa del año estuvo trabajando activamente basado en dos objetivos fundamentales: el primero orientado a la conservación del patrimonio existente propiamente dicho, y el segundo hacia la seguridad del lugar, porque éste será visitado por el público por lo tanto deberá tenerse en cuenta aspectos que mantenga la solides del patrimonio y que no haya riegos para las personas. Desde el punto de vista arqueológico, junto con la subsecretaría de Cultura nos encontramos con el Rector del centro Regional de la Universidad de Luján para planificar con ellos una asistencia para el estudio del predio. La universidad, en la sede central de Luján, cuenta con un área de Arqueología Histórica con una vasta experiencia en este tema, habiendo ya brindado servicios al museo de sitio de la vuelta de Obligado en la ciudad de San Pedro. Con esta asistencia esperamos, basado ya en estudio previo del 2008, analizar el estado actual arqueológico de lo existente y la posibilidad de rescate de elementos propios de la casa. Por otro lado mantuvimos un encuentro con la secretaria de Planeamiento de la ciudad para conversar sobre estos aspectos y la propuesta tentativa de cómo sería la implementación de un museo de Sitio, su misión, visión y las áreas con las que debería contar el predio como nuevo espacio público. -Prensa y comunicación Por último nosotros, Marisa Arcos y Pablo Modarelli, responsables del área, no tenemos más que agradecer a todos los integrantes de A toda Costa por sus notas, a los colaboradores Lorena Barrera, José Tragheti, Walter Melo, Roberto Torres, Lía Suarez, Marina Vera , Virginia Halecka Cattin, Lucy Vetovalli, María del Carmen Obispo de Natero, Sisy Petrosino, a las hijas de Oscar Serrano por permitirnos el homenaje, Eugenia Medina por compartir sus recuerdos, el matrimonio Genovesi Tosto y a Mirian Persiani de Santamarina por cerrar este ciclo. Además a aquellos que nos brindaron otras maneras de dar a conocer el proyecto a la comunidad como lo fueron las invitaciones de la UADA y su equipo directivo participando en la jornada del día de Campana y de Rita García, a través de su programa "Tardes con aromas de café" por radio Swing. Esto hizo posible que durante 25 domingos tengamos novedades para ustedes. Gracias a Prensa de la Municipalidad de Campana por cedernos su espacio en LAD, a LAD por jerarquizar nuestras notas y A UDS, NUESTROS LECTORES por seguirnos y alentarnos a seguir adelante. No resulta inadecuado destacar que este Equipo de Proyecto, que es A toda Costa, planea evolucionar al formato de Asociación Civil sin fines de lucro cuando la creación del Museo histórico de sitio haga necesaria la existencia de un grupo de amigos que lo sostenga y lo haga crecer desde la mixtura de los ámbitos públicos y privados. Por el momento seguiremos trabajando como hasta ahora de manera autónoma y de la mano del gobierno local todas las veces que haga falta. Hemos sido escuchados con atención y afecto por todos y cada uno de los miembros de los poderes legislativo (local, provincial y nacional) y ejecutivo campanense a quienes hemos recurrido; hemos sido reconocidos como Interés Legislativo por el Concejo Deliberante derribando grietas político ideológicas en pos de la cultura; nos hemos encontrado con nuestros conciudadanos cada domingo. ¿Qué más podemos pedirle al 2021? Solo el tiempo para ser agradecidos. Les deseamos Felices Fiestas y buenas vacaciones y nos encontraremos en marzo para continuar con el proyecto ¡A toda Costa!





FB: A TODA COSTA CAMPANA // Instagram: @atodacostacampana