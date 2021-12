Mara Pedrazzoli

La oposición le negó el Presupuesto al gobierno en la Cámara de Diputados luego de dos jornadas intensas de debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde el oficialismo buscó complacer un gran número de pedidos de propios y ajenos para obtener la firma del dictamen que finalmente fue tratado en el recinto el día jueves en una sesión de unas 20 horas, "todos los diarios del día de hoy titulan que ustedes van a votar en contra" había dicho el titular de la Comisión Carlos Heller a sabiendas, quizás, de que buena parte del trabajo había sido en vano. El viernes todos los diarios titularon que había sido el tono del discurso iracundo del jefe de la bancada oficialista el causante del rechazo. Dicen que la historia la escriben los que ganan, y así quedaron las cosas planteadas en la semana que pasó: están los garantes de una república (mega endeudada, por cierto) y quienes se enojan y dicen las cosas de frente. Al Presupuesto se lo conoce también como la Ley de Leyes, en el sentido de que todo el marco legal y estatutario que permite el funcionamiento del Estado se refiere a aquél. Las partidas cuya asignación para su ejecución firma el ministro de Desarrollo Productivo o de Obras Públicas, para dar un ejemplo, se basan en la hoja de ruta que diagrama el Presupuesto y se fundan legalmente en él. Sin ese papel hay que pensarlo todo dos veces, la gestión se traba. El plan de obras públicas trazado para 2022, las inversiones nuevas en salud y educación que se proponía el gobierno quedan en suspenso. Solo será posible ejecutarlas por decreto que es formalmente un recurso más débil. Las obras contenidas en el Presupuesto 2021, que el presidente decidió prorrogar el viernes, estarán vigentes el año próximo. Máximo Kirchner recordó en el recinto que era inaceptable rechazar un presupuesto, varios ex funcionarios ejecutivos del gobierno anterior ocupan actualmente bancas y eso lo saben muy bien. Pero la soga política se viene tensando hace un tiempo. Los diarios recordaban que en 2010 una oposición más heterogénea pero avalentonada tras ganarle las legislativas al kirchnerismo dejaban sin Presupuesto a CFK para el año siguiente. Agustín Rossi era el entonces jefe de la bancada oficialista. En 2018 el peronismo bonaerense rechazó el presupuesto de María Eugenia Vidal que traspasaba una serie de subsidios económicos al ámbito municipal, lo cual en los hechos suponía eliminarlos, ya que las ciudades en su mayoría cuentan con menos recursos. El oficialismo en Nación la pasada semana pareció confiado pero la votación no lo favoreció, con una diferencia de once voluntades que incluyó al largo espectro de Juntos por el Cambio, a la extrema derecha, a la extrema izquierda, los lavagnistas, etc. "El Presupuesto no es un balance ni una rendición de cuentas, es una ruta de objetivos que se plantea un gobierno" sostuvo Carlos Heller ante las insistentes demandas de legisladores opositores respecto de la inflación del 33% proyectada para 2022. El diputado Itaí Hagman llamó a un baño de honestidad al recordar los guarismos en las estimaciones presupuestarias de Juntos: en 2017 planteaban 15% pero erraron por 10 puntos, en 2018 hablaban de un 16% de inflación que terminó cerrando arriba del 46% y en 2019 sentenciaron un 35% de alza de precios versus el 54% verificado en la realidad (veinte puntos de diferencia). La discrepancia entre la inflación presupuestada y la realmente registrada permite al Ejecutivo disponer discrecionalmente de algunos recursos. Es una práctica habitual, como se dijo. Las intervenciones del flamante diputado Tetaz fueron reiteradas, osadas verbalmente y teñidas de inexperiencia: llegó a sugerir emplear estimaciones de privados para la dinámica de precios. Sorprendido, Guzmán, trató de aclarar la propuesta. Sobre otros dos detalles insistió la oposición de Juntos (decimos detalles porque la decisión no estaba en ellos fundada) fueron las fuentes de fondeo que emplearía el Tesoro y un discusión pequeña en torno al mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, que no había sido incluido en el temario por el oficialismo. Guzmán proponía fondearse por el equivalente a 2,2% del PIB en el mercado de capitales privados (una suba de un punto respecto a lo actual), 1,8% serían transferidos desde la autoridad monetaria al Tesoro y 1,1% del PIB provendría de acreedores internacionales multilaterales o bilaterales. Este último supuesto, intangible, fue duramente criticado por varios legisladores y llevó a una modificación en la que resaltarían los aportes intra-sector público. La revisión de Bienes Personales, impulsada por el oficialismo en el Senado, fue forzada a incluirse en la agenda más prioritaria por presión de la oposición. Lo llamativo, además de la cruda demostración de fuerzas, fue la decisión implícita en estos movimientos de la oposición de sabotear el acuerdo que el gobierno negocia con el FMI. El viernes el presidente y Martín Guzmán tuvieron una reunión virtual con la titular del organismo, ansiaban cerrar un acuerdo para antes de fin de año pero la desaprobación del Presupuesto le quita un respaldo claro al Ejecutivo cuya intensión era ingresar en diciembre al recinto el plan plurianual de gestión macroeconómica que había conversado con el FMI. A la concreción de dichas metas en las variables macroeconómicas quedan supeditados los futuros desembolsos del Programa de Facilidades Extendidas que está en negociación, la carta más dura que suele jugar el Fondo es por ejemplo "el equilibrio de las cuentas públicas". El gobierno no quería que dicha meta pusiera en jaque la reactivación económica, o mejor dicho que no significara otra vez un ajuste sobre las clases medias y bajas. Todo aquello vuelve a rediscutirse y es posible que en marzo, cuando vence una cuota importante del préstamo récord que tomó Cambiemos, quede delineado un acuerdo o Argentina entre nuevamente en cesación de pagos. Un desenlace al que aspirar la oposición y que desnuda una realidad compleja y difícil de digerir.