PRÓRROGA POR DECRETO El Gobierno nacional prorrogará por decreto el Presupuesto 2021 para ser aplicado en el ejercicio 2022, luego del rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de una reunión con el presidente Alberto Fernández, tras el resultado negativo a la iniciativa oficial en la Cámara Baja. Guzmán admitió que esta situación "afecta las negociaciones" que el gobierno nacional está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario se quejó del comportamiento de la oposición: "Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022. No al Gobierno. A la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas".



"MUY BUEN ENCUENTRO" La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que tuvo "un muy buen encuentro" de manera virtual con el presidente Alberto Fernández. En su cuenta de la red social Twitter, la funcionaria dijo: "Muy buen encuentro con el presidente Alberto Fernández sobre el avance de nuestro trabajo para sostener la recuperación de Argentina y abordar sus desafíos económicos". "Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI", destacó. No obstante, y también a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Economía confirmó que el rechazo del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados "afecta las negociaciones" con el FMI. BOOM PERO CON ESCEPTICISMO La industria vitivinícola viene registrando niveles récord de exportaciones. A partir de los datos de lo que va del año comprendiendo hasta noviembre, en el sector estiman que sólo en vinos fraccionados, las ventas podrían sumar entre U$S 830 millones y U$S 840 millones. De esta manera superarían el récord de U$S 787 millones de 2012. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) comunicó que en el mes pasado la venta de vino fraccionado registró un alza de un 21% interanual en volumen, a 200.336 hectolitros, y un 25,2% en ingresos, a U$S 75,33 millones. En los 11 meses que van del año, los despachos al exterior de fraccionados, mayoritariamente en botella, exhiben una suba acumulada de 8,6% en volumen, a 2,03 millones de hectolitros, y de 16,1% en divisas, a U$S 756,06 millones. El buen presente no permite asegurar la misma suerte en el futuro próximo. El escepticismo se debe a que las negociaciones para el 2022, entre las bodegas y los clientes del exterior, considerarán el faltante de botellas que sufre la industria. ALLANAMIENTOS NARCOS Cinco allanamientos fueron realizados en las últimas horas en las ciudades de Rosario y San Nicolás por una causa de narcotráfico. Según confirmaron fuentes policiales, los allanamientos, entre ellos uno realizado en una concesionaria y en un departamento de un reconocido condominio, dejaron como resultado el secuestro de gran cantidad de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos. Luego de las tareas de campo realizadas por oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se interceptaron líneas telefónicas en las que se detectaron comunicaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes en la ciudad santafesina, donde su principal investigado es dueño de una concesionaria de vehículos en San Nicolás. Según las fuentes, el comercio sería utilizado como medio para reconvertir las ganancias obtenidas a través de la actividad ilícita. Además de los allanamientos se identificó a una persona vinculada con la venta de droga al menudeo en el Barrio FONAVI de Parque Oeste de Rosario.