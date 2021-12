Carta abierta a un militante

Uno de los últimos mensajes de Gustavo en el grupo de WhatsApp del Frente Grande Campana fue para organizar una reunión con el fin de diagramar la agenda de trabajo para el 2022. Asi era él, ese era su compromiso, con nosotros y con la trasformación social. Ya sea con los vecinos de La Facera o con la comunidad mapuche en el sur, Gustavo nunca miraba para el costado. Es difícil despedir a un compañero de militancia, cuando además fue un amigo, de esos que se la juegan por quienes conoce y por quienes no, de esos que no concibe la vida sin la política, porque entiende que es la herramienta de transformación social, cuando es comprometida, honesta y en favor de quienes menos tienen. Gustavo Parraviccini, el Flaco Parra como lo conocimos muchos, estaba convencido que el Estado es quien tiene que motorizar ese cambio y la transformación social hacia una sociedad más justa e igualitaria. Siempre estuvo del lado correcto de la vida, a favor de los Derechos Humanos, de los Derechos de trabajadores, de los Pueblos Originarios, luchó al lado de los Mapuches en Viedma. Siempre fue de frente, y lo que plasmaba en las notas periódicas daban cuenta de ello, fue el impulsor del Frente Grande en Campana y trabajaba incansablemente por ampliar el espacio, por que el debate político pase por los intereses del pueblo, por plantear ideas y cambios que hagan de Campana, una ciudad próspera, diversa, que incluya a todos los sectores, urbanos y rurales, que cuide a su pueblo y explote sus propios recursos. Cómo dijo un amigo en común: había coraje en sus palabras, cuestionaba al poder real local en serio. Y cómo dijo su compañera de vida: cabron como pocos, lo enojaban las medias tintas y que no se la jueguen cuando se trata de cuestionar a los poderosos. Militante incansable, la vida le jugó una mala pasada, se anticipó, hacen falta muchas personas tan comprometidas como El. Tuvo errores como cualquier persona, pero tuvo muchos más aciertos, mucha lucidez para analizar y comprender situaciones en lo micro y en lo macro. Nos dejaste un legado importante: tu compromiso incesante, y asumir el compromiso de honrar con la militancia. Te vamos a extrañar Parra, acá nos quedamos levantando las banderas de la igualdad y la justicia social. Abrazamos a su familia, sus hijos Juan Agustín, Sofía y Julia, a Sabrina su compañera de vida, a sus padres Olga y Orlando, a sus hermanos, Adrian, Andrea y María.



Gustavo Parraviccini