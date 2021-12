Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición

Se acercan las fiestas de Navidad y fin de año, y la preocupación o el miedo de engordar porque las celebraciones están ligadas a la tradición de reunirse y comer más de la cuenta, sobre todo alimentos muy calóricos. Con el objetivo de disfrutar de las reuniones y las comidas compartidas evitando los excesos tan frecuentes en esta época, voy brindarte algunos consejos para poner en práctica a la hora de organizar la mesa: - Mantener el orden de las comidas, tanto el día del festejo como los días sucesivos. No saltear ninguna comida, realizar en lo posible 4 comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda, cena) más una colación o refuerzo entre comida (media mañana o media tarde). Esto logrará que no tengamos tanto apetito en la cena. - A la hora de elegir frente a una variedad de platos, selecciona sólo aquellos que más te gustan y modera el tamaño de las porciones. Usa un plato chico para poder medir lo que consumís. - Sumar vegetales a los platos para que sean una alternativa saludable. Prepara variedad de ensaladas para acompañar las carnes. Condimentar las ensaladas con aceite de oliva o canola, aceto balsámico o limón, mayonesa light y sal en cantidades moderadas. - Intenta comer lento siendo consciente de cada bocado, el comer apurado seguramente te llevará a repetir las porciones. - Integrar frutas de estación a la hora del postre. Algunas opciones son: ensalada de frutas (sola o con una bocha de helado), una copa de frutillas o cerezas, duraznos en almíbar, brochette de frutas, o strudel de manzana. - Elegir bebidas sin azúcares como agua, aguas saborizadas caseras (con limón, menta o pepino), soda. No olvides mantenerte bien hidratado/a, sobre todo en días calurosos. - Moderar el consumo de alcohol. El consumo controlado de bebidas alcohólicas (1 o 2 medidas estándar) puede acompañarte en el disfrute, el exceso puede éste puede ser el responsable de la ingesta de "calorías extra" que muchas veces no se tiene en cuenta. - Aprovecha la ocasión para estar en movimiento, organizando juegos en familia o bailando. ¡Reír y divertirse también son hábitos saludables! - Volver a las comidas habituales tras los festejos. Evitar continuar consumiendo las mismas comidas de las fiestas por varios días; tampoco es recomendable realizar ayunos. Si te excediste, volvé cuanto antes a ordenarte e incorporar alimentos nutritivos. ¡¡¡DISFRUTAR SIN EXCESOS ES LA CLAVE EN ESTAS FIESTAS!!!



