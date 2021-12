Alejandra Dip Astrología Maya. Año Semilla 3. Perro: valores inalterables, amor incondicional, lealtad, fidelidad, sentimientos profundos. Lo guía el corazón. Día 133 del Año Solar Semilla 3. Día 21 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 147 del Año Solar Semilla 3. Día 7 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 7 de la 21ava semana del año, semana roja, estamos en el Día 109 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. Kin 110 - Perro 6 - Autoguía. 5to día porta. 5 de 10. Energía multiplicada por 13. El Perro multiplicado nos conecta con nuestros ritmos internos y nos pide que seamos coherentes entre lo que sentimos y lo que nostramos al exterior. El Perro viene a que sepamos cuales son los sentimientos verdaderos y cuales son sentimientos pasajeros. A quien amamos y a quien queremos. El corazón es el que nos tira el dato, dejemos de engañar al corazón con lo que la cabeza dice que es conveniente. En el amor no hay conveniencias ni inconveniencias. Lo que se ama es lo que vale. Lo que se ama nos tiene felices y contentos, sea una persona, un trabajo, un hobby. Este día es para sernos fieles, leales a nosotros mismos. Nada de autoengaños! Fidelidad, lealtad, compañerismo e incondicionalidad son los valores que se enarbolan en este día, de lo contrario vas a estar a cara de perro y multiplicada por 13. OjO con ponerse extremadamente cómodo y pretendiendo que los sirvan todo el tiempo y que los saquen a pasear. Controla que no te manipulen y tampoco tenemos que manipular a otros. Si están mal aspectados, la manipulación y las ganas de ladrar y morder van a estar a la orden del día. No muerdan. Hoy es un día para el amor y para mover la cola. Buen domingo! Bonus Sahumado: Para activar la vibra del amor, la lealtad, fidelidad y conectar con el corazón este sahúmo es el mejor.



