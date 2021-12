Efemérides del día de la fecha, 19 de Diciembre

DÍA DEL TRABAJADOR DEL SENASA Instituido mediante la Resolución Nº 827/2006 en el año 2006, en este día se homenajea a los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) por su labor y dedicación diaria. El Senasa fue creado en el año 1996, mediante el Decreto Nacional Nº 660, que fusionó el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). Dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa "planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal".



LA PALOMITA DE POY Hace 50 años Aldo Pedro Poy convertía el inolvidable gol de palomita a Newell´s Old Boys en "El Monumental". En ese entonces, se disputaba la semifinal del Torneo Nacional 1971 y el conjunto de Ángel Labruna estaba determinado a triunfar ante su eterno rival. A lo largo del campeonato el equipo integrado por Aurelio Pascuttini, Alberto Fanesi, Carlos Aimar, Roberto Gramajo y Aldo Pedro Poy habían tenido una gran actuación y sólo había caído en dos partidos, siendo sus rivales San Lorenzo y Chacarita Juniors. Durante los primeros 45 minutos el marcador permaneció intacto, pero todo cambió en el segundo tiempo cuando Jorge José González envió un centro al área y Poy convirtió ese histórico gol de palomita que le dio la victoria al Canalla: "Me acuerdo que venía desde mitad de la cancha mirando al ´Negro´ (González) que iba a tirar el centro. Cuando sacó ese centro bárbaro me tiré porque no llegaba, pero terminé llegando en el momento justo. Con la fuerza que había tomado para correr y tirarme, parecía que le había pegado con el pie. Cuando la golpeé ya me di cuenta que era gol". De esta manera, el equipo avanzó a la final y, en la misma, venció a San Lorenzo y obtuvo su primer título en la era profesional. Curiosamente, cada año los hinchas de Central se reúnen con Poy y recrean el icónico gol: "Es algo inexplicable. Ya van 40 años y la gente sigue recordando mi gol, me siguen convocando para reunirme con ellos y revivir ese momento. Para mí es un halago que eso pase" dijo hace unos años.



SE LANZA "I´M GONNA SHOW YOU CRAZY" Un día como hoy en el año 2014, Bebe Rexha lanzaba el sencillo "I´m gonna show you crazy". Perteneciente al EP "I don´t wanna grow up" (2015) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Jon Levine y Lauren Christy, la canción fue escrita cuando la artista co-escribió "The Monster" (de Eminen con Rihanna): "Es una de las canciones más angustiosas del EP porque fue compuesta cuando escribí ´The Monster´".