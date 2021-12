En la certeza de que no estamos solos, sin dejar de confiar por dura que sea la pena, la resiliencia también es parte del camino hacia la elevación espiritual. En este cuarto domingo de Adviento, corresponde la lectura del Evangelio según Lucas, Capítulo 1, versículos del 39 al 45: "Por aquellos mismos días María se puso en camino y, a toda prisa, se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. 40 Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41 Y sucedió que, al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó con gritos alborozados: -¡Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que está en tu vientre! 43 Pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? 44 Porque, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. 45 ¡Feliz tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho!". María visita a Isabel, ya anciana, quien está embarazada y tiempo después dará a luz a quien sería el precursor de Jesús: Juan el Bautista. "Pensemos - dice el Padre Rufino Giménez Fines- en la escena: María, una adolescente embarazada, tuvo que recorrer unos 150 kilómetros, sin asistencia médica ni seguridad alguna, un camino peligroso. Imaginemos las noches frías y terribles… posiblemente se haya unido a una caravana de mercaderes durante los 5 ó 6 días que duró la travesía. ¿Para qué tanto riesgo y sacrificio? Para acompañar a su prima, una mujer mayor, y estar a su lado en esos momentos tan especiales de su vida. María fue valiente, decidida, generosa, entregada… Isabel, cuando recibe a María, se pregunta quién era ella para que la madre de su Señor vaya a visitarla". "En el encuentro de ambas, tenemos a dos madres llenas de Gracia, bendecidas por la fecundidad y la vida; y también el encuentro de dos niños en gestación, Precursor y Salvador, bajo el dinamismo del Espíritu Santo. Dios revela a María lo que había hecho con Isabel, quien era una mujer marginada porque ya era una mujer grande y no había tenido descendencia. Hay una carta Encíclica de Juan Pablo II, la Redemptoris Mater, donde se menciona que la Virgen resplandece como imagen de la divina belleza, es morada de la eterna sabiduría, prototipo de contemplación… también podemos revisar el Documento de Puebla en el que se destaca a María como la mujer fuerte, que conoció la pobreza, el sufrimiento, el destierro… todas circunstancias que constituyen el rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo que nos invita a entrar en Comunión. María es una presencia femenina que crea el ambiente familiar, encarna la voluntad de acogida, la ternura… María es también el amor y el profundo respeto por la vida a pesar de las vicisitudes. María es madre con mayúsculas, nada que discutir, porque se ejercitó en la escucha, creyó en el cumplimiento de la promesa, se dejó conducir por la voz del Padre, esperó y perseveró con gran confianza, posiblemente sin llegar a comprender del todo el plan de Dios, entando de principio a fin con el hijo. Su silencio se hace grito de alabanza: el "Fiat voluntas túa"… Hágase tu voluntad, que se completa en el monte Calvario, lugar del mayor padecimiento al ver a su hijo en la cruz, flagelado y moribundo. Sin embargo, la vida de María también es un canto de alegría en el Señor: su vivir, ser madre, creyente, hija del pueblo, elegida y llamada para una misión tan grande y desafiante. Es modelo para tantas madres de hoy por su sencillez, su humildad, y su confianza plena en el Señor. María también es modelo para la vida consagrada, de apertura incondicional al Espíritu Santo. Reflexionemos sobre estas cuestiones, y así, esperemos con el corazón abierto para celebrar el nacimiento del niño Jesús", concluye el párroco de Nuestra Señora del Carmen.