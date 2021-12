"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 19 de Diciembre de 2021 - Año II - Edición Nº 163 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina CAMPAÑA SOLIDARIA DE CÁRITAS "Cada Hogar, un pesebre en Belén" fue el lema de la tradicional campaña solidaria de Navidad que realiza Cáritas Santa Florentina, con el objetivo de sostener la ayuda brindada a cientos de personas con demandas impostergables, agravadas por la pandemia. Cáritas invitó a las personas de buena voluntad a compartir su felicidad, dando, aportando lo que cada uno puede, para que todas las familias de nuestra parroquia puedan compartir la mesa del encuentro en esta Navidad. Muchos hermanos se pusieron al hombro la tarea de cuidar a los demás. No sólo a los familiares, sino también a los vecinos, a los de su barrio, a la población. Cáritas Santa Florentina agradece a los donantes y a los voluntarios que hicieron posible la entrega de las Bolsas Navideñas a familias necesitadas de nuestra comunidad. "Y el Señor les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron al más pequeño de mis hermano, lo hicieron conmigo" (Mateo 25, 40) porque Dios no abandona a su pueblo. Que la estrella de Belén nos conduzca para no andar a tientas y nos lleve al encuentro del Niño Jesús que vive misteriosamente en cada persona.

Voluntarios colaborando en la entrega de las bolsa navideñas



MISA EN EL HOGAR DE ANCIANOS El padre Fernando Crevatin celebró la, misa en el hogar de ancianos y aprovechó a conversar con ellos y bendecirlos. Estuvo acompañado por integrantes de la Pastoral de la Salud Santa Florentina, además de voluntarios, personal y directivos del hogar. Estos encuentros estuvieron suspendidos durante la pandemia, para protegerlos, dado la especial vulnerabilidad de la mayoría de los internos. Los servicios que se mantuvieron fueron encuentros virtuales, con aquellos que podían. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de acercar a los abuelos la presencia de Jesús en la Eucaristía y transmitirle su Paz y Amor.

Misa en el Hogar de Ancianos





Conversando con los abuelos



FELICIDADES PAPA FRANCISCO El 17 de diciembre, el Papa Francisco festejó su 85º cumpleaños con un grupo de refugiados africanos y asiáticos que llegó a Roma desde Chipre como aporte del primer grupo de personas que serán relocalizadas en Italia con apoyo de la Santa Sede Rezamos por nuestro Papa Francisco pidiendo a Dios que lo siga iluminando y fortaleciendo como pastor de la Iglesia universal.

Feliz cumpleaños Papa Francisco



NAVIDAD El Nacimiento de Jesús es una oportunidad para aprender a leer los signos de la fe cristiana, principalmente por su simplicidad. Para lograr la recuperación del contenido navideño, necesitamos volver a la práctica de la Fe, que implica plena confianza en la bondad y la misericordia de Dios. Al hecho histórico de que Cristo nació en un pobre portal de Belén, San Francisco de Asís supo cargarlos de simbolismo, que nosotros deberíamos aprender a interpretar y vivir. Volvamos a contemplar y participan con espíritu evangélico las representaciones del Niño Dios, recostado en un pesebre y contemplado dulcemente por María, José y los pastores. PRÓXIMOS EVENTOS PESEBRE VIVIENTE Invita Capilla San Juan Pablo II y Centro Pastoral San A.M. Claret Martes 21 de diciembre a las 20:30 h. en el Parque junto a la Capilla en el Barrio Siderca. Habrá buffet. NAVIDAD 2021: HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES NOCHEBUENA 24 de diciembre (Viernes) 18,00 hs; San Juan Bosco 20:00 hs- Catedral Santa Florentina NAVIDAD - 25 de diciembre (Sábado) 11:00 y 20:00 hs.: Catedral 9:00 hs. - San Martín de Porres y San Juan Bosco 12:30 hs. - San Juan Pablo II y San Antonio M. Claret 18:00 hs. - Nuestra Señora de la Paz FIN DE AÑO -31 de diciembre (Viernes) 18:00 hs San Juan Bosco (Lubo) 18:00 hs San Juan Pablo II y San Antonio M. Claret 19:30 hs. Catedral Santa Florentina AÑO NUEVO - 1º de enero de 2021 (Sábado) 11:00 y 20:00 hs- Catedral Santa Florentina 18:00 hs. - Nuestra Señora de Guadalupe CONFESIONES De lunes a viernes de: 9,00 a 12,00 hs y de 17:00 a 19:30 hs. Sábados: 9:30 a 12:00 hs XIII - PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA 20 de diciembre 16 h. Rosario en la sede de Cáritas Diocesanas (Arenales 1125 - Campana) 17 h. Santa Misa en parroquia Ntra. Sra. de Luján y los SS. Pedro y Pablo (Paso 1130 - Campana) Organiza: Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com