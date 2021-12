Si liberará al genio de la botella que aún sigue hundido, en el mar de mis ojos tal vez no pediría tres deseos, sería suficiente ya uno solo. Es otoño aquí en tu Buenos Aires y la rosa en el poema se marchita, la luna de cristal se ha vuelto sangre y pasea por los cielos las heridas. Que versos escribirías en estos tiempos, me pregunto refugiada entre las hojas la libertad parece ya olvidada y el mundo va perdiendo la memoria. Abrígame las nostalgias esta noche para quedar dormida en tus estrofas, afuera no hay cortejos fúnebres y los muertos danzan en las sombras Texto dedicado a Borges, obtuvo el 3er premio en la categoría Poesía del concurso "Más Libros más libres" de la Feria del Libro de Campana.