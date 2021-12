PROCAR A: La categoria está desarrollando este fin de semana la última carrera del año donde se define al nuevo campeón en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Televisa por TCy Sport a través de la gestión de Carburando. GANAS: Luego de finalizar el campeonato para el TC 1100 de Alma el piloto de Escobar Gaston D´Angelo dejó entrever que el próximo año tiene todas las ganas de continuar en la alta competencia en la misma categoria. CONTENTOS: Los dirigentes que tienen a su cargo el autódromo costanero de Arrecifes están muy contentos con todo lo que pudieron realizar con la llegada de muchas carreras y poder desarrollar con mucho nivel colmando las expectativas deseadas. COMODOS: Lo concreto es que el año venidero todo está encaminado para tener otro buen año basado que las categorias se mostraron sentirse cómodos en tal autódromo y se habla de poder concretar varias fechas a lo largo del 2022. Bienvenido!! TC REGIONAL: La categoria está cerrando su torneo este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con sus dos clases GTA y GTB donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. BUSCAR: Dentro de este contexto está participando el representante de Lima en la Clase GTB con su Chevy Yamil Bottani que buscará llegar a tener un dígito en los laterales para la próxima temporada, con la motorización de Leo Scoccossa. DEFINIR: La joven está muy entusiasmada con la posibilidad de estar corriendo en karting el próximo año que se deberá definir en la categoria Rotax o en IAME arrancar a ese nivel. DUEÑO: Parece que el dueño del auto para la clase Tres de Alma tiene todo encaminado para pintar su auto nuevamente y arrancar el próximo campeonato con todo nuevo hasta para cambiar de motorista y de chasista para no dejar nada de lo utilizado hasta ahora. Que no cunda el pánico! PROCAR B: La categoria visita el autódromo porteño para desarrollar la última fecha del presente calendario donde aún debe aparecer el flamante campeón. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SUFRIENDO: Momentos difíciles viene sufriendo el piloto del Jeep 4x4 Sandro Ariú cada noche cuando llega al galpón a guardar su vehículo y un murciélago lo espera y lo ataca hasta con razo razante que lo tiene a mal traer y a golpes en el aire desea sacárselo de encima. Mirá vos! ALCANZAR: El oriundo de Dolores que viene corriendo en la Clase Tres de la categoria Alma representando a Lima donde con el Fiat Uno en la final alcanzó el décimo segundo lugar lo que lo dejó muy conforme con la motorización de Fabian Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. IDEA: Siguiendo con Brown la idea es el próximo año desarrollar su actividad entre la categoria Alma y karting en la categoria Kart Plus donde comenzó a correr desde el mes pasado. CAMPEONES: La categoria cerró su campeonato donde los pilotos que llevaran el Uno el próximo año son: Clase Tres: Sebastian Ibarra. Clase Dos: Nicolás Galo. Promocional: Ezequiel Scalencio. TC 1100: Hector Cardone.TC 1600: Alfredo Sanchez. TOPE RACE SERIES: La categoria encara este fin de semana la última carrera del año en el autódromo de Concepción de Uruguay. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a traves de Carburando. QUEDAR: Viene de correr en el autódromo de La Plata en la Clase Dos de la categoria Alma desde el piloto local Agostino Giordano que en la final quedó en el puesto décimo cuarto con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo de Juan Sbarra. SEÑORA: La señora tomó una determinación puertas adentro de su hogar y dejó establecido que el próximo va a correr su hijo y que su marido no debe ocupar ningún auto de carrera y solo todo para el bebé donde creemos que ya está inscripto en acta. Que no cunda el pánico! SP 2000: Llega el termino del calendario para la categoria que está cerrando el año en el autódromo del Galvez con su habitual parque de autos. Desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. CONTENTO: Buen cerrar de año para el piloto local Silvestre Gallo que viene de correr en el autódromo de Arrecifes donde en la Clase Monomarca Fiat 128 donde alcanzó el puesto décimo lo que lo muestra contento con la atención del auto por parte de Diego Fangio. OBTENER: Continuando con Silvestre Gallo obtuvo la posibilidad de subirse a un auto tras el concurso para la Fiesta del Automóvil lo que intentara disfrutar. VENDER: La decisión la tomó el propio Claudio Cruzado que puso a la venta su auto para la categoria Turismo Pista y solo no está abocado a esta negociación la planta impulsora. El Colorado de Los Cardales escucha ofertas. PARTICIPAR: La última carrera de la categoria Alma en su clase TC 1100 en el autódromo de La Plata participó el joven Gaston Iglesias que en la final llego en el noveno lugar con la atención del auto por parte de José Luis. ENTENDER: Siguiendo con Gaston parece que el joven piloto con condiciones ya dio a entender que le gusta manejar el auto pero no es devoto de trabajar en el mismo que condiciona a su papá que trabaja en la puerta a punto del auto. Esperemos que papá no se canse. CUARTO: Gaston Gasperini dio por terminado el año en la categoria 850 cc que fiscaliza la FEDENOR y viene de correr en Arrecifes donde en la final terminó cuarto como para pensar que se cerro de la mejor manera con un auto que ellos mismos en familia y el asesoramiento de Hector Vaccarezza trabajan en el Fitito. TEMA: Ahora en el equipo de Gasperini deberá decidir los pasos a seguir dado que será en auto, será en karting o en los dos cuando se puede, un tema a definir. TOPE RACE JUNIORS: Llegan al autódromo de Concepción del Uruguay durante este fin de semana para cerrar el presente torneo donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a traves de Carburando. APARECER: No fue el mejor fin de semana en el autodromo en La Plata para Gaston Fernandez el piloto local en la Clase TC 1100 de Alma donde apareció en la planilla de la final en el puesto décimo cuarto y excluido de la misma. PICADAS: Este fin de semana se está cerrando su campeonato la categoria en el picódromo de San Pedro donde estarán aflorando sus campeones. ROTURA: Lamentablemente ante la rotura de su auto estará ausente Fernando Moreno en el cierre de la temporada aunque Yimi cree que para el torneo de verano estará en pista. SUSPENDER: Todo estaba listo para estar en la competencia con su camioneta Don Enzo Valle que con su equipo estaban motivados para tal emprendimiento pero los organizadores de esta competencia tipo Dakar suspendieron la misma. Que bajón! ALCANZAR: El joven piloto Ian Taborda de tan solo 10 años viene de alcanzar el sub campeonato de karting argentino y además viene corriendo en otras categorias como la del Oeste y la categoria Kart Plus y al oriundo de La Pampa lo podemos ver siempre en nuestra ciudad donde viene a pasear. SOCIOS: Los pilotos de la categoría donde ellos mismos vienen corriendo deberá acorto plazo entregar a los socios el balance de todo lo acontecido con el tema de los dineros que se utilizan para cada carrere a para dejar en claro, todo previo al año venidero. PRUEBAS: En los primeros dias del mes de enero comenzaron las pruebas para Juan Zucconi con el Formula Tres Metropolitana donde con el equipo desean saber como se está para arrancar el mes de febrero. DEFINIR: Si bien viene de ganar el campeonato en el Rally Federal en la Clase Tres el representante local Gerardo Emma aun no está definido con que equipo arrancarán el próximo año. UNIFICARSE: También hay una idea que la Clase Tres de Rally se unifiquen entre el Federal y Mar y Sierra para juntar a todos los autos y tener un parque de máquinas de cara al próximo año mas interesante. SEGUIR: Lo cierto es que está claro que los hermanos Emma seguiran el próximo año corriendo en el Rally con los dos Minicooper el Bora y el Fiesta de Vicky la señorita de esta estructura. PENSAR: El auto del piloto zarateño sigue guardado en el taller y todo hace pensar que Don Nestor Benitez está pensando en el próximo año donde la intención es correr en la categoria fiscaliza Fedenor donde ya participó y quedó conforme con su participación. TCR SOUTH AMERICA: La categoria llegó al autódromo de Concepción del Uruguay para desarrollar la última fecha del campeonato. Televisa Canal13 a traves de Carburando. PUESTO: El cierre del campeonato de la categoria Alma se corrió en el autódromo de La Plata y en la Clase TC 1600 la joven Ludmila Rodriguez fue parte de la misma donde en la final quedó en el puesto décimo sexto. SEGUIR II: Continuando con Ludmila Rodriguez la intención es seguir en la misma categoria con el mismo equipo con el cual se desarrollo toda la temporada. Incluirá al cocinera Curly Gil? PELEAR: Luego de cerrar un buen año Ivan Gonzalez en la categoria GT900 ya se decidió seguir el año próximo donde el representante de Zárate fue de menor a mayor trabajando con el Fiat 600 y esto además seguirá con el mismo auto y en la Clase A tratando de poder pelear el campeonato. TRES: No muchos saben que de cara al próximo año tres nuevos vehículos se están armando para sumarse al Club del Jeep 4x4 el Cañon que formara parte del parque interesante que poseen los muchachos. COLABORAR: Sin duda que Miguel Parra es un seguidor del automovilismo y desde su emprendimiento comercial siempre colabora y ayuda a varios pilotos locales para abaratarle los gastos, una acción interesante por parte de Miguel y su madre Griselda. Bienvenido! APORTE: El nuevo aporte que está realizando Carlitos Debesa en la enseñanza a los jovenes como trabajar y aprender todo lo concerniente al mundo de la mecánica y empezar a tener un proyecto de futuro y apertura de un trabajo. Felicitaciones!! SERA CIERTO? Que el piloto viene corriendo en la categoria Alma y tras la finalización de la carrera dijo que el año venidero se irá a correr a las categorias que fiscaliza Fedenor decisión que puede ser tomada por su padre tambien.