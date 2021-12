El Club Ciudad de Campana realizó su tradicional Fiesta del Deporte

En una noche emocionante en la que abundaron los aplausos, la institución reconoció a los atletas más destacados de cada disciplina. Joaquín Díaz y Julieta Rodríguez fueron premiados como Promesas Deportivas; Carolina Vera y Bruno Di Cola, como Másters del Año; y Milton De Olivera e Ignacio Romero Allegri, como Deportistas del Año. El jueves se realizó en el gimnasio Pascual Sgró la 20ª edición de la Fiesta del Deporte del Club Ciudad de Campana. Así, luego de no realizarse en el 2020 por la pandemia, la tradicional celebración volvió a reunir a la familia Tricolor en una noche emocionante en la que abundaron los aplausos. Tras la bienvenida, los agradecimientos y el recordatorio de los protocolos sanitarios, Rodrigo Palacios, Vicepresidente del CCC, tomó la palabra y felicitó a los deportistas tanto individualmente como grupalmente: "La verdad que con su esfuerzo, tenacidad, compromiso y amor al deporte que practican han podido sobrellevar las adversidades que se han presentado y adecuarse a los nuevos tiempos", remarcó. A su vez, agradeció a la Municipalidad por el apoyo, a los socios que permanecieron durante el complejo 2020 y a los que se han marchado, asegurando que es entendible puesto que fue un año duro y que las puertas están abiertas: "Estamos muy contentos de que están regresando. Ya alcanzamos los 5.100 socios y para nosotros es una gran satisfacción que vuelvan a su club, a nuestro club". Finalmente, pidió un fuerte aplauso para los entrenadores, preparadores físicos, profesores, deportistas y a todos los que acompañan a los atletas. Después del repaso a los deportistas destacados de cada disciplina, llegó el momento de los premios más importantes de la noche. Así, el reconocimiento de Promesa Deportiva entre las disciplinas colectivas fue recibido por Joaquín Díaz, integrante del equipo de básquet Sub 13 que se consagró campeón del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y que este fin de semana está disputando el Final Four de la Liga Provincial. En tanto, Julieta Rodríguez fue galardonada como Promesa Deportiva en disciplina individual. La atleta se consagró campeona provincial Sub 18 en Lanzamiento de Jabalina, Bala y Disco y también fue subcampeona argentina Sub 18 en Lanzamiento de Jabalina y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Bonaerenses en Lanzamiento de Disco. Entre los Seniors, Carolina Vera y Bruno Di Cola recibieron el premio a Deportista Máster del Año. La histórica atleta se consagró campeona nacional de Lanzamiento de Bala, Disco y Martelete y subcampeona nacional de Lanzamiento de Martillo. Mientras el nadador, integrante del equipo máster de natación del CCC, se coronó campeón argentino en los 400 metros combinados, subcampeón argentino en los 400 metros libres y, además, integró las postas 4x50 libres y 4x50 combinados del Club Ciudad que obtuvieron sendas medallas de plata en el Campeonato Argentino Máster. El premio al Deportista del Año entre las disciplinas colectivas fue para Ignacio Romero Allegri, jugador destacado de las divisiones inferiores masculinas de vóley, quien además fue titular durante la participación del CCC en el último campeonato de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana. Mientras el galardón al Deportista del Año en disciplinas individuales fue para Milton De Olivera, quien se consagró campeón provincial Sub 23 en Lanzamiento de Disco, subcampeón provincial de Mayores y logró la medalla de bronce en los Juegos Bonaerenses de dicha prueba. TODOS LOS RECONOCIMIENTOS Antes de los premios a las Promesas y Deportistas del Año, cada disciplina reconoció a sus atletas destacados. Durante esta entrega de premios, la Comisión Directiva y el Gerente de Deportes de la institución, junto a cada profesor de las actividades que se iban premiando, subieron al escenario. Las menciones por cada disciplina fueron las siguientes: ATLETISMO -Atletas destacados: Matías Egger (Escuelita), Julieta Rodríguez (menor de 18 años), Milton De Olivera (Mayor de 18 años) y Carolina Vera (Máster). -Menciones para atletas con medallas nacionales y provinciales: Juan Martín Marquine, Melisa Bolis, Bruno Godoy, Aaron Retamar, Yazmín Arapey, Iara López, Aylén Hernandorena, Sofía Carmona, Ulice Villalba, Juan Pablo Lares, Daiana Conti, Malena Rodríguez, Ariana Gómez, Bianca Amante, Enzo Peña, Félix Arredondo, Angelina Muga, David Vilela, Lola Torres, Tamara Conti, Julián Furchi, Benjamín Albornoz, Lucas Destree, Agustina Díaz, Martina Motroni, Lourdes Matzkin, Tomás Álvarez, Manuel Vilela, Delfina Antúnez, Sofía Peña, Ignacio Rastelli, Simón Caffaro, Silvana Hernández, María Florencia Mingues y Alexander Gómez. BÁSQUET -Menciones individuales: Joaquín Díaz (Sub 13), Camilo Rafael (Sub 15), Santiago Schramm (Sub 17), Alan Blanco (Sub 20), Francisco Santini (Primera División) y Eduardo Barboza (Maxi Básquet). -Menciones grupales. Equipo Sub 13 campeón del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC): Ciro Carcacha, Dante Quiero, Tomás Podestá, Vito Fazzi, Jerónimo Galarza, Ignacio Rodríguez, Aníbal García, Tomás Martínez, Valentino Huck, Federico Breska, Francisco Chomat, Santiago Pulera, Alejo Blanco, Jerónimo Género, Joaquín Díaz, Valentino Díaz, Federico Jaurena, Matías Martino, Juan Pablo Pérez, Pablo Valle, Mauricio Vega, Santiago Méndez y Maxi Gerbe. Entrenador: Germán Género. Asistente técnico: Franco Garín. Equipo Sub 15: Tercer puesto en el Torneo de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Integrantes: Valentino Rainieri, Camilo Rafael, Felipe Paz, Blas Marquez, Manuel Rodríguez, Danilo Beber, Federico Ledesma, Lautaro Stude, Bautista Boumera, Ignacio Iturria, Valentín Weinzettel, Luca Melidore, Jhonatan Villarelle, Tomás Egger, Santiago Canci, Joaquín Díaz, Vito Fazzi, Tomás Mac Intyre, Valentín Muñoz y Juan Moroni. Entrenador: Germán Género. Asistente técnico: Franco Garín. CORO -Mención especial: Claudio Volpi. ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA -Deportistas destacados: Luca Mámoli (Grupo 3 y 4 años), Bianca Salgado (Grupo 4 y 5 años), Lisandro Gezmetti De León (Grupo 6 y 7 años) y Agustina Liden (8 años en adelante). ESCUELA DE FÚTBOL -Jugadores destacados: Joaquín Benítez (Sub 7), Bianca Zucconi (Sub 9), Matías Sposatto (Sub 11), Maite Berdum (Sub 13), Juan Ignacio Bidondo (Sub 15) y Agustín Soto (Sub 17). -Equipos destacados. Equipo Sub 15, campeón del Torneo de la Liga de Escuelas de Fútbol. Integrantes: Jeremy Maican, Joaquín Pacheco, Juan Bacchio, Bautista Mercier, Felipe Lafranconi, Diego De Azcarate, Ciro Hanke, Antonio Malazuk, Enzo Valentinuzzi, Santino Flego, Joaquín Sancho, Bruno Cornejo, Mateo Rodríguez, Matías Rodríguez, Mauro Semegüen, Juan Ignacio Bidondo, Felipe Del Molino, Alexis Vela, Benicio Posadas. DT: Franco Tolosa. Plantel Sub 11: Tercer puesto del Torneo de la Liga de Escuelas de Fútbol. Integrantes: Bautista Godoy, Santiago García D´Angelo, Ciro Ayerbe, Matías Rodríguez Esposatto, Agustín Keller, Bautista Pozzi, Benjamín Zoilo Lobatto, Ramiro Schelover, Octavio Breglia, Valentino Galván, Augusto Lalli Campello, Valentino Quiero, Fausto López y Lorenzo Prevot. DT: Ariel Emmens. GIMNASIA ARTÍSTICA -Menciones especiales: Martina Montiel, Renata Di Pilla, Isabella Zupo e Isabella Viana (Preinfantil); Jazmín Lobos y Nicole Rondón (Infantil); y Josefina Vecchio (Juvenil). GIMNASIA RÍTMICA -Mención especial: Lucía y Sofía Peruggini. HÓCKEY SOBRE CÉSPED -Deportistas destacados: Gina Russi (Octava División); Candela Scatena (Séptima División); Paolina Andere (Sexta División); Catalina Arrambide (Quinta División); Romina Verchan, Laura Saubaber y Romina Catardi (Plantel Superior). LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS -Deportista destacada: Giuliana Grabosqui. NATACIÓN Reconocimiento para el equipo competitivo integrado por Máxima Castilla, Nahiara Cubilla Rodríguez, Valentina Cánepa Sileoni, Delfina Sánchez, Pilar Herrero, Emma Migueles, Máximo Magnana, Santiago Cánepa Sileoni, Ian Medina, Milan Colombano, Lucas Ríos, Franco Ríos, Mateo Sadovsky, Julián D´Angelo, Gael Olivera y Juan Zarantonello. NATACIÓN MÁSTER Mención especial para los nadadores que integraron las Postas 4X50 metros libres y combinados que se consagraron subcampeones nacionales: Juan Ignacio Ugarte, Bruno Di Cola, Germán Freile y Darío González. RUGBY -Reconocimientos deportivos: Segundo Pinkas (M14), Blas Martínez (M16), Taiel Vilchez (M18), Leonardo Correa (División Superior) y Fernando Barbero (Veteranos). TAEKWONDO -Deportista destacada: Tania Mazzaroti. TENIS -Deportistas destacados: Valentín Ravera y Maitena Saavedra (Escuela); Joaquín Da Pian y Martina Schramm (Menores); Guillermo Vidaurre (Mayores); y María José Ronco (Veteranos). VÓLEY -Deportistas destacados: Benjamín Barranco y Bianca Romanelli (Escuela); Luca Damiano (Inferiores Caballeros); Aylén Herrera (Inferiores Damas); Sol De Armas (Quinta Damas); Ignacio Romero Allegri (División de Honor Caballeros); Adriana Fioranelli de Las Águilas (Maxi vóley Femenino); Edgardo Casanova de Los Buitres (Maxi vóley Masculino); y Silvana Bergara (Mixto Recreativo). -Menciones destacadas por equipo. Equipo Sub-13 Femenino, subcampeón de la Copa de Oro del Torneo Abierto de Villa Gesell y subcampeón del Nivel C1 de la Federación Metropolitana. Integrantes: Emma Migueles, Antonella Marabelli, Maitena Gimenéz, Juana Nogueira, Julieta Bizani, María Victoria Matich, Alexandra Meabrio, Agustina Cañete, Agostina Serrano, Isabella Bellusci, Serena Pisacic, Felicitas Nouyu y Tizziana Petrollini. -Beach Vóley Masculino, por sus actuaciones en los Juegos Bonaerenses: Alexis Martra y Joaquín Aquino (4º puesto en Sub 14); Julián Gota y Tiziano Louyer (3º puesto en Sub 16); y Juan Corsaro e Ian Barranco (Universitario).

CAROLINA VERA, MILTON DE OLIVERA, IGNACIO ROMERO ALLEGRI, JULIETA RODRÍGUEZ Y JOAQUÍN DÍAZ CON SUS RESPECTIVOS RECONOCIMIENTOS A LOS MEJORES DEL AÑO (FOTO: DIEGO DURÉ).





TAMBIÉN SE ENTREGARON MENCIONES A AQUELLOS EQUIPOS QUE SOBRESALIERON EN SUS DISCIPLINAS.





EL GIMNASIO PASCUAL SGRÓ LUCIÓ REPLETO DE DEPORTISTAS y REUNIÓ A LA FAMILIA TRICOLOR.