OTRO TÍTULO MILLONARIO River Plate conquistó anoche el Trofeo de Campeones al vencer 4-0 a Colón de Santa Fe en un partido disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Millonario se impuso con un doblete de Julián Álvarez y goles de Benjamín Rollheiser y Jorge Carrascal para sumar su tercer título del año (Supercopa Argentina y Campeonato 2021) y el 14º en el ciclo de Marcelo Gallardo como DT. Además, el triunfo fue la despedida ideal para Leonardo Ponzio, quien anunció su retiro como jugador profesional y se marcha con el récord de 17 vueltas olímpicas con el conjunto de Núñez.



ASCENDIÓ SACACHISPAS En Munro y en definición por penales, Sacachispas logró ayer su primera ascenso a la Primera Nacional tras superar a Colegiales en la final del Reducido de la Primera B Metropolitana. En la ida habían igualado 0-0 en Villa Soldati. Y ayer empataron 1-1 en la revancha. Pero en la definición por penales se agigantó la figura del arquero Daniel Monllor (dos atajadas) y el Lila se quedó con el boleto a la segunda categoría del fútbol argentino. REVANCHA AGÓNICA Después de perder 2-0 en la ida y tras no poder romper el cero durante 80 minutos en la revancha, Ituzaingó se recuperó y logró el ascenso a la Primera B Metropolitana. Como local, en el estadio Carlos Sacaan, el León venció 2-0 a Argentino de Merlo con tantos a los 36 y 48 minutos del segundo tiempo y forzó los penales, definición en la que se impuso 4-2 para quedarse con esta final del Reducido de la Primera C y sellar su regreso a la Primera B. EL LEEDS NO LEVANTA Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, sufrió otra categórica derrota en la Premier League: ayer cayó 4-1 como local frente a Arsenal en el inicio de la 18ª fecha. Hoy jugarán los tres líderes del campeonato: Manchester City visita a Newcastle; Liverpool se probará en la casa de Tottenham; y Chelsea buscará volver al triunfo ante Wolverhampton, también como visitante. GOL DE MOLINA Nahuel Molina Lucero, lateral derecho de la Selección Argentina, marcó uno de los tantos con que Udinese goleó ayer 4-0 a Cagliari como visitante por la 18ª fecha de la Serie A de Italia. Además, Roma le ganó 4-1 a Atalanta en Bérgamo; y Juventus venció 2-0 como visitante a Bologna. Hoy, Milan (2º con 39 puntos) visita a Napoli (4º con 36) para tratar de acercarse nuevamente al líder Inter (43).