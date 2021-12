Desarticulan una mega fiesta clandestina en Las Praderas

Se iba a desarrollar sin la correspondiente habilitación municipal en un predio de Minoridad y Familia. La Dirección de Habilitaciones y Permisos del Municipio desarticuló este fin de semana una mega fiesta clandestina en el barrio Las Praderas. Según informó la responsable de la dependencia municipal, Marina Casaretto, los inspectores municipales acudieron al lugar minutos antes del inicio del evento para corroborar si disponían de la documentación correspondiente. En este marco, se comprobó que los organizadores no contaban con la habilitación correspondiente para la realización de la fiesta ni disponían de un contrato de alquiler del lugar ni otro documento que acredite su uso, comprobándose luego que pertenecía a un predio de Minoridad y Familia. También se constató que el evento no contaba con el permiso de REBA para la venta del alcohol. Por ello, se procedió a secuestrar miles de bebidas listas para comercializar. Además, se instó a la empresa responsable de la iluminación y el sonido a no armar los equipos. Todo lo incautado fue retirado entre personal de la Dirección de Habitaciones y de la Secretaría de Seguridad y fue puesto a disposición del Juzgado de faltas, el cual determinará la situación de los infractores y de los elementos secuestrados. "Con la llegada de las Fiestas y el verano son muchas las fiestas y eventos que se realizan y cada una debe cumplir con las normas vigentes para resguardar la integridad de todos los vecinos. Por eso, vamos a continuar realizando estos controles en toda la ciudad para garantizar que se respeten las leyes", remarcó Casaretto.

Parte de las bebidas incautadas en el lugar.





