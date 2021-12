Mirta de Lourdes Traverso presentó su libro "Nunca es tarde"

P U B L I C



Fue en el salón Ronald Nash. "Me lo propuse, lo hice y así como yo, lo puede hacer cualquiera", señaló. Decidir nunca es fácil. Es una de esas tareas complicadas que requieren listas de ventajas y desventajas, de las causas y las consecuencias, de los cambios que habrá que adoptar y las cosas que hemos de enfrentar. Por supuesto, se trata de una cuestión más mental que real porque nunca sabemos qué pasará realmente. Mirta de Lourdes Traverso (63) nació en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), pero vivió en nuestra ciudad desde 1975 y durante 30 años. Aquí finalizó sus estudios secundarios en el CENS 162. Actualmente reside en su ciudad natal donde el 2 y 3 de diciembre presentó su primer libro "Nunca es tarde". Días atrás, entre amigos, decidió presentarlo aquí en nuestra ciudad en el Salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio. "Es una sensación increíble y estoy emocionada de haber logrado terminar con mi libro que lo había empezado hace muchos años, está buenísimo cuando uno plasma en un papel lo que siente y luego se puede llegar a transformar en un libro. Es algo mágico" comentó en diálogo con La Auténtica Defensa. Nancy durante la charla contó su cambio de vida una vez instalada en Concepción del Uruguay. Allí empezó a estudiar todo lo que no había podido hacer de joven. Estudió inglés, Operador de PC, Excel, curso de tareas administrativas. Aunque resalta "mi sueño siempre fue ser radióloga y nunca lo había podido hacer". A los 52 años se recibió de Técnica en Diagnóstico por Imágenes y hoy a los 63 cuenta orgullosa que se recibió de Licenciada en Diagnóstico por Imágenes. Actualmente es tutora/auxiliar en la carrera Técnica en Diagnóstico por Imágenes en la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER). El libro fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay. Acompañaron el momento de la presentación el director de Cultura, Hernán Casanova y la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi. Lourdes no se olvida de la ciudad que la cobijó treinta años y enfatiza "mis hijos se criaron acá, coseché amigos y con el paso del tiempo me fui a mi ciudad pero guardo gratos recuerdos. Lo más sagrado que tengo en estos treinta años son mis amigos que están presentes acá. Les quiero agradecer que me hayan acompañado en este sueño". El libro muestra con imágenes momentos puntuales de su vida y está enfocado a todas las personas que postergaron sus sueños pensando que era demasiado tarde. "No pretendo enseñar nada, sino simplemente lo que quiero reflejar es que nunca es tarde para cumplir sus sueños y metas, que sorteen todas las piedras que se les pongan en el camino, con Fe y esperanza". Para poder adquirir el libro los interesados se pueden contactar vía Facebook: Lourdes Traverso. "Me lo propuse, lo hice y así como yo, lo puede hacer cualquiera. Nadie nació sabiendo. Nunca pensé que iba hacer radióloga, luego licenciada ni que escribiría un libro. Deseo que mi historia de superación pueda dejarles un gran mensaje ya que nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño". SIEMPRE PRESENTE Nancy perdió un hijo que tenía 20 años. La portada de su libro va dedicada a él. "No son solo rosas rojas, son las rosas que él me regalaba cada cumpleaños y cada Día de la Madre. Los pétalos que se caen son mi corazón" cuenta visiblemente emocionada y agrega "hoy aprendí que tengo que seguir adelante por mi madre, mi hija, por mi hermana y por todos mis amigos que a lo largo de la vida me han acompañado". FIEL AMIGA Nancy Ponce es una amiga de Campana desde hace más de cuarenta años. Es quien la aloja a Lourdes cuando viene a nuestra ciudad. "La acompañé a ella en todo lo bueno y malo. Siempre salió adelante y esta presentación me emociona. Es una gran mujer, ella nos enseñó, no solo es acompañarla en un día como hoy sino mostrar que siempre se puede", comentó.

Lourdes presentó su libro





Nunca es tarde





Lourdes firmó libros

#Adelanto este martes 14 a las 19 horas Mirta de Lourdes Traverso presenta su libro "Nunca es tarde" en el Salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio pic.twitter.com/nzxDRL85qr — Magui Felizia (@mawifelizia) December 12, 2021