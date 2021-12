Efemérides del día de la fecha, 21 de Diciembre

DÍA DEL GEMELO

A pesar de que se desconoce el origen de esta celebración nacional, se tiene la certeza que la fecha fue elegida por la simetría de la misma 21/12 y tiene el propósito de homenajear a los gemelos que, con su relación única, transitan la vida apoyándose el uno con el otro. Se estima que sólo el 2% de los embarazos son gemelos.

FALLECE FEDERICO MOURA

Federico José Moura nació el 23 de octubre del año 1951 en La Plata, Buenos Aires. A los 15 años formó su primera banda, "Dulcemembriyo", en la que tocó el bajo y colaboró con los coros. La misma realizaba covers de las bandas "The Beatles", "Bee Gees", "The Who" y "Steppenwolf". En el año 1978 fue el cantante de la banda "Las Violetas", la cual se fusionó con "Marabunta" (integrada por sus hermanos Marcelo y Julio) y dio origen a "Duro". Posteriormente, ésta se convirtió en "Virus" y revolucionó el rock nacional a la vez que era objeto de constantes críticas: "Creo que cuando la gente nos comprenda realmente van a derrumbarse muchos prejuicios. Aquí es muy común el acomodamiento, en lo que se refiere a la flexibilidad para aceptar la rueda general de las cosas y lo que ya está establecido, pero eso tiende a cambiar" dijo Federico a la Revista Pelo en el año 1983.

En el año 1981 lanzaron su primer disco "Wadu-Wadu", álbum que se destacó con los sencillos "Soy moderno, no fumo" y "El rock en mi forma de ser", y se presentaron en el Festival Prima Rock. Con el correr de los años lanzaron los discos "Recrudece" (1982), "Agujero interior" (1983), "Relax" (1984), "Locura" (1985) y "Superficies de placer" (1987); los cuales se destacaron con las canciones "El 146", "¿Qué hago en Manila?", "Me puedo programar", "Amor descartable", "Una luna de miel en la mano" y "Sin disfraz", entre otras. "Virus no es descriptible en palabras porque como intención artística es algo latente, algo que está pasando, es lo que nos sale ser en el momento" manifestó a Clarín en el año 1985.

Falleció en el año 1988 en Buenos Aires.

"ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2019, el sencillo "All I want for christmas is you" de Mariah Carey destronaba a "Heartless" de "The Weeknd" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Merry Christmas" (1994) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Walter Afanasieff, la canción es considerado un clásico navideño: "Fue a partir del espíritu de mi niña interior y esas fantasías tempranas de familia y amistad que escribí ´All I want for christmas is you´" escribió en su libro "El significado de Mariah Carey".