Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El humano, EB: reencuentro con el alma perdida, desafíos a sortear, elegir libremente, contacto con la sabiduría superior. Discernimiento. Camino espiritual al que pocos acceden. Día 149 del Año Solar Semilla 3- Día portal. Día 9 de la luna rítmica del lagarto o el cocodrilo desde el 13/12 hasta el 09/01. Día 2 de la 22ava semana del año, semana blanca, estamos en el día 112 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. Kin 112 - Humano 8 - Guiado por el Guerrero. Es un día donde tenemos que aprender a elegir nuestra realidad, adaptándonos rápidamente a los tiempos que corren. Día portal cósmico, séptimo día de la Energía multiplicada por 13 y aún quedan 3! El Guerrero guía a la Energía del Humano para que podamos salir airosos de cualquier situación por difícil que parezca, y desde un lugar de elección. Encontrar el camino a seguir. Elegir el camino a tomar. Hoy es un día para elegir, para el libre albedrío. Nos marcan nuestra realidad, la realidad que creamos con cada acto que hacemos y la realidad que armamos desde nuestras creencias. Somos lo que decimos, lo que creemos, lo que hacemos. Hoy la libre elección está potenciada por 13, también la posibilidad de bucear en nuestro interior, en nuestros talentos para poder avanzar hacia nuestro propósito. Hermosa energía para iniciar un camino más espiritual. Energía incorruptible, que nos aporta respeto, conducta intachable. Hoy más que nunca, no vamos a permitir que se metan en nuestras vidas. Hoy puede haber grandes manifestaciones en contra del pase sanitario. OJO con salirse del eje, porque podemos estar déspotas, estructurados, autoritarios, muy conservadores, sin querer innovar en nada. También a dosificar el ego en este día, tan fuerte y a estar tolerantes, a flexibilizar, a bajar la omnipotencia, el sarcasmo y la discriminación. Excelente día para sostener y cumplir con la palabra dada. Para seguir adelante con nuestras metas sin sacrificios, porque podemos alcanzarla. Hoy podemos levantarnos de todo lo que hayamos creído que era un mal trago o un fracaso y salir adelante. Dejar toda situación amarga atrás y alzarnos con la victoria. Todo puede encauzarse si nos mantenemos fieles a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestros ideales. Jornada más que óptima para hacer una limpieza y purificación de nuestras mentes y de nuestra realidad, sacar enojos, rencores y odios por más chiquitos que sean, Buen día para el comercio, para proyectar, para plasmar y también para intercambiar. La libertad no se negocia. IN LAK ECH!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar