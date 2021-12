En el imaginativo de muchos, Santa Claus es un ser más que generoso que en tiempos de Navidad se encarga de llevar a los niños muchos regalos; desde muñecas, pelotas de fútbol y rompecabezas, como también bicicletas y juegos electrónicos. Todo es posible para él. Al punto que hasta es posible que se reciban pasas de uva, nueces surtidas y frutas confitadas. La Nochebuena, como sucede en la mayoría de los hogares, resulta ser mágica. Siempre se procura tener una comida especial para la cena y después de comer nos quedamos sentados a la mesa hablando, escuchando cuentos y riendo a la espera de las 00.00 del 25 de diciembre preparando todas las cosas para el brindis que planeamos tiempo atrás y con las intenciones pertinentes. El fin de la noche del 24 y la del inicio del 25 terminaba con una copa de alguna maravillosa bebida, que podía ser desde gaseosa, o un poco de vino y por qué no, champaña también es permitido… ¡La Navidad sólo llegaba una vez al año! Algunos creen que el Ángel de Navidad, llegaba en la víspera de la Navidad y bendecía ese hogar permanente y a su nueva tierra; pero siempre sería un ángel que sabía, veía y evaluaba todas nuestras acciones y que no podríamos ocultarlo. El Ángel nos recuerda que siempre tendremos lo que merecemos; nos enseña lo que está bien hecho y lo que está mal y, así, buscar que cada año seamos mejores. ¡No podemos evadirlo! Algunas veces resulta difícil entenderlo y, por eso lloramos, porque nos duele. Para que nos quede claro y estar seguros de haber entendido; son estos aquellos momentos en los que debemos dedicar tiempo a nuestros familiares, momentos muy especiales y entrañables que pueden ser tan gratificantes para nosotros como para ellos. Por cualquier cosa que hubiésemos hecho, siempre podremos darnos otra oportunidad para perdonar y ser perdonado. Nunca olvidemos que cuando hay perdón, cuando las cosas se comparten, cuando se da otra oportunidad y amor sin límite, el Ángel de la Navidad siempre está presente y siempre es Navidad. Desde entonces, tal vez la vida no siempre ha sido justa con nosotros, pero nos ofrece la posibilidad de merecer perdonando, y ser recompensados por portarnos bien.



Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar