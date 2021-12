Salud publicó las nuevas advertencias sanitarias para los productos de tabaco

En Argentina cada año mueren más de 45.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo cual representa alrededor del 13 por ciento de las defunciones. El Ministerio de Salud de la Nación difundió, mediante la resolución 3499/2021, las nuevas advertencias sanitarias que estarán presentes en los envases de los productos de tabaco y en los puntos de venta y que en esta edición incluirán las temáticas de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, asma, riesgo en el embarazo, enfermedad ocular, daño al medio ambiente y COVID-19. La decisión de incluir una advertencia que ponga de manifiesto la relación entre el consumo de tabaco y la infección por COVID 19 tiene su origen en diversos estudios que demuestran que quienes fuman tienen un mayor riesgo (se estima que de un 50 por ciento más) de infección grave por COVID 19 incluyendo la posibilidad de hospitalización en terapia intensiva y muerte. El 7 de junio de 2022 será la fecha límite para que todos los productos de tabaco incluyan las nuevas advertencias sanitarias desarrolladas por el Programa Nacional de Control del Tabaco de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles (DNAIENT). El objetivo principal de esta medida es prevenir el inicio del consumo en adolescentes y jóvenes y promover la cesación entre personas fumadoras. Las advertencias gráficas se diseñan para generar reacciones emocionales fuertes al incluir representaciones vívidas que activan el desagrado o el miedo sobre sus efectos en la salud. Se estima que los fumadores visualizan las advertencias hasta unas 7000 veces al año, por lo cual son un mecanismo importante para concientizar acerca de los riesgos del consumo de tabaco para la salud. Esta renovación de imágenes se centró en visibilizar 10 de las 50 enfermedades causadas por el tabaquismo y el hilo conductor seleccionado para todas las advertencias fue "10 razones para no fumar". Cabe destacar que es la quinta actualización y en esta oportunidad se obtuvo la autorización para el uso de imágenes procedentes de Australia y de Uruguay, dos países con amplia trayectoria en control del tabaco. Otra advertencia para destacar es la foto sobre la enfermedad cardíaca. En esta serie se utilizó la imagen de una mujer para representar la enfermedad cardiovascular vinculada al consumo de tabaco, a fin de resaltar la importancia de esta patología en las mujeres que generalmente suele asociarse a los varones. El riesgo de enfermedad cardiovascular es 25 por ciento mayor en mujeres fumadoras que en hombres fumadores, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular. Por otra parte, se incluyeron por primera vez dos advertencias sobre temáticas menos conocidas como la ceguera y las lesiones bucales. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y las personas que fuman tienen un 60 por ciento más de riesgo de tenerlas que las que no fuman. Se estima que en el 20% de los casos en que se desarrollan cataratas, está relacionado con el consumo de tabaco. Lo mismo ocurre con la imagen de lesiones bucales provocadas por el tabaco, en la que se muestran daños en las encías y en las piezas dentarias, problemas muy frecuentes en personas fumadoras. El consumo de tabaco, en cualquiera de sus formas, es la principal causa de muerte prevenible, de enfermedad y de discapacidad en el mundo. El tabaco mata a 8 millones de personas al año de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno. La mitad de las personas fumadoras mueren a causa del consumo de tabaco, y tienen una esperanza de vida entre 10 y 15 años menor que quienes no fuman. Tanto su consumo como la exposición al humo de tabaco se asocia con alteraciones en casi todos los órganos del cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades graves. En Argentina, cada año mueren más de 45.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo cual representa aproximadamente el 13% de las defunciones.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/