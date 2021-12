En estos días que hablamos desde el nacimiento del Pesebre hasta el NACER en un nuevo año de nuestro nuevo SER, desde Tu doula del alma me gustó escribirte para contarte que es SER DOULA. Ser Doula es ser Acompañante de la Maternidad, es una profesión que no suplanta al Obstetra, ni a la Partera; es quien ocupa un lugar fundamental y vacío ya que nadie te acompaña emocionalmente ni en tantas situaciones nuevas que desconoces en esta instancia. Porque aunque hayas vivido otros embarazos, éste sin duda es diferente, ya que ninguno es igual a otro y vos tampoco sos la misma. De esta forma las Doulas somos la Acompañante transmitir información adecuada, saber lo que la mujer embarazada necesita y ayudarla a descubrir su propio modelo de ser madre. A su vez, con el manejo de técnicas corporales podrá guiarla para atravesar las molestias y dolores propios del embarazo, junto a técnicas de relajación y meditación que ayudan al manejo de los miedos y el stress. Ella está capacitada para proveer apoyo emocional, físico, y consejos de carácter no medico. La doula contiene, simpatiza, y anima a la madre, sugiere métodos de alivio del dolor como visualización y respiración guiada. Dentro de nuestro acompañamiento se encuentran temas muy importantes para vos Mami como la VIOLENCIA OBSTÉTRICA, que increíblemente se vive en muchos lugares donde sos atendida y es necesario que puedas conocer tus derechos para defender a tu bebé. Sencillamente porque nacerá solo 1 día y estará durante aproximadamente 9 meses en tu cuerpo, no en otro. En la actualidad hasta hay libros escritos sobre la Violencia Obstétrica. Precisamente por todo esto también existe la Ley de Parto Respetado, porque tenés el derecho de tener a tu bebé como vos lo sientas. Entre nuestro acompañamiento hay muchos temas que necesitas tener presente en este hermoso y único tiempo, porque es un momento que tenés una fortaleza inmensa que si podés transitarla como corresponde, se dice que en "un embarazo atravesado en su profundidad emocional, hasta puede lograrse un trabajo interior superior a 2 años de terapia". Por todo esto un día decidí escribirte esta poesía: VOY A ESTAR CON VOS Voy a estar.... Voy a estar con vos, voy a estar con él, voy a estar con ella, con ellos... Para... Para escucharte Para contarles Para guiarte Para esperarte Para acompañarte Para cuidarte Para, para,...... No quiero que sientas que mi presencia te va a garantizar un camino soñado sin baches, todo color de rosas y hermosos aromas. Ni quiero que sientas que sólo podrás con mi presencia, sino no podrás. No puedo evitarte el dolor. No te puedo garantizar un tiempo sin violencia obstétrica, un parto respetado y con una soñada hora sagrada. Porque hay profesionales tan diversos como personas en el mundo. Pero si puedo y quiero que sepas que voy a estar ahí...cuando tengas que defender tu parto, para guiarte en cada mes de este nuevo tiempo, para prestarte mi poca o mucha experiencia desde el corazón. Cuando me necesites voy a estar. Cuando estés triste voy a estar. Cuando te sientas feliz voy a estar. Cuando las cosas no sean como las imaginaste voy a estar. Como un mullido almohadoncito donde descansar, con una rica tacita de té y dándote mi mano calentita...voy a estar.



