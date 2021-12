El campanense se consagró con Mutual Policial de Formosa tras vencer 3-0 a Ciudad de Buenos Aires en la final. El campanense Ramsés Cascú (20 años) cerró un gran año deportivo consagrándose campeón de la Copa Argentina que organiza la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Vóley (ACLAV). A principios de este 2021, en febrero, el central formado en el Club Ciudad de Campana fue parte importante del título que Mutual Policial de Formosa logró en la Liga Nacional (ex A2) que se disputó en formato burbuja en la ciudad cordobesa de Villa María. De esa manera, el conjunto formoseño obtuvo el ascenso a la Liga Argentina, máxima categoría del país. Y en el mientras tanto, Ramsés no solo disputó la División de Honor de la Federación Metropolitana con Vélez Sarsfield, sino que, además, fue parte de la Selección Argentina que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial Sub 21 que se desarrolló en Italia. Y ahora, a finales de año regresó a Formosa para afrontar su primera experiencia en la Liga Argentina (A1). Y el arranque fue inmejorable: Mutual Policial se consagró campeón de la Copa Argentina ACLAV, torneo previo al inicio del campeonato. El certamen se desarrolló en el estadio Once Unidos de Mar del Plata y en la final, Mutual Policial barrió 3-0 a Ciudad de Buenos Aires después de bajar a UPCN de San Juan en las semifinales y de eliminar a River Plate en Cuartos de Final. Ramsés fue titular en el elenco formoseño que dirigió Martín López y en el partido decisivo aportó 5 puntos para el 25-20, 25-19 y 25-22 con el que se cerró el encuentro ante Ciudad Vóley. De esta Copa Argentina también participaron otros tres jugadores formados en el Club Ciudad de Campana: los campanenses Jonás Ponzio (quedó tercero en el ranking del torneo en puntos por set con 5,15) y Juan Manuel Giulietti y el zarateño Giuliano Turcitu, todos integrantes del actual plantel de River Plate.

LA CELEBRACIÓN DE ATLETICO POLICIAL CON RAMSÉS CASCÚ (13) EN EL CENTRO.