Se graduó la tercera camada de estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca

Los jóvenes recibieron su diploma y medalla tras siete años de una formación educativa de excelencia. Fue durante una emotiva ceremonia realizada bajo los protocolos sanitarios vigentes y encabezada por el presidente Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez. Desde que inició su funcionamiento en 2013, la ETRR formó 154 técnicos y técnicas en las especialidades Electrónica y Electromecánica. La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Campana cumplió un nuevo objetivo: en un emotivo acto de colación, se entregaron los diplomas y medallas a los y las 58 estudiantes que conforman la camada 15-21, la tercera que se gradúa de forma consecutiva desde que la Escuela entró en funcionamiento en el año 2013. Tras siete años de una formación de excelencia educativa y con especializaciones en Electrónica y Electromecánica, los y las graduadas compartieron el logro con sus familias, que acompañaron la ceremonia bajo aforo limitado para respetar el protocolo COVID vigente. "A partir de hoy forman parte del legado de esta escuela, un proyecto cuyos valores rectores son la excelencia y el compromiso. Nos llena de orgullo ver la pasión con la que emprenden sus tareas y la calidad humana que poseen. La educación que han recibido es un privilegio, y a la vez una responsabilidad de hacer algo para el beneficio de sus familias, la comunidad y nuestro país", expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur y Presidente del Consejo Administrativo de la ETRR, en sus palabras a los flamantes técnicos y técnicas. Por su parte, el director Ludovico Grillo expresó a los y las graduadas que "este no es un final, sino el comienzo de la etapa donde van a demostrar, y también a redescubrir, todos los conocimientos, habilidades y destrezas que adquirieron en este viaje de 7 años, sabiendo que la Escuela siempre estará a su lado para darles consejo y palabras de aliento". Grillo reconoció además el apoyo de las familias en este trayecto: "Merecen una mención especial. Para ellas también es un día de festejos, porque los apoyaron y acompañaron desde que eran pequeños". Participaron además del acto de colación Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint; y Mariana Albarracín, vicedirectora académica de la ETRR. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de Tenaris, autoridades educativas, docentes y personal administrativo de la ETRR, y familiares de las y los técnicos egresados. La camada 15-21 se gradúa luego de un año de esquema híbrido que combinó la cursada presencial y virtual. Pese a los desafíos de cuidado todavía exigidos por la pandemia, la comunidad educativa de la ETRR pudo devolverles el valor de la presencialidad a importantes proyectos como Clubes TED-Ed (proceso de desarrollo para las habilidades socioemocionales), la Muestra Anual de Proyectos Estudiantiles (la oportunidad de compartir los resultados del Aprendizaje Basado en Proyectos) y las Prácticas Profesionalizantes (una primera incursión al mundo laboral). "Va a ser difícil no extrañar al grupo de personas que nos acompañó durante estos 7 años y con el que compartimos 8 horas diarias de lunes a viernes. Solo con vernos sabemos qué nos pasa. Vamos a llevar la marca de cada uno adonde sea que vayamos. También queremos agradecer a nuestras familias, que nos sostuvieron en este desafío, y a las personas que caminaron junto a nosotros desde su rol de docentes, staff o auxiliares", manifestaron Franco Barboza (Electromecánica) y Aurelio Rossi (Electrónica), los alumnos encargados de ofrecer el discurso de la camada 15-21. El joven emprendedor tecnológico Christopher Chancé fue invitado a contarles su experiencia a las y los graduados y animarlos a ir tras sus sueños. "El futuro está en nuestra manos y lo que hagamos a partir de hoy es lo que definirá la sociedad que seremos dentro de 10, 20 o 30 años. Construyamos un mundo donde podamos hacer realidad nuestras ideas, en el que si algo no nos gusta seamos capaces de trabajar para cambiarlo", expresó. Asimismo, durante la ceremonia de graduación La Orquesta de los Barrios, integrada por jóvenes de barrios vulnerables de Buenos Aires, interpretó un repertorio de distintas canciones con instrumentos clásicos. La Escuela La ETRR es parte de una Red de Escuelas Técnicas concebida para fortalecer el perfil de esta especialidad educativa, procurando una formación que conjugua competencias técnicas y habilidades socioemociales para que los egresados estén a la altura de los desafíos de la industria 4.0 y puedan aspirar a roles de liderazgo dentro de sus comunidades. El segundo de los establecimientos de la red funciona desde 2016 en Pesquería, Nueva León, México. La igualdad de oportunidades es un valor fundamental para la Escuela. Se refleja en un sistema de becas inclusivas que alcanzan a todos los alumnos en diferentes proporciones, de acuerdo al diagnóstico socioeconómico realizado con las familias. Por otro lado, el proceso de integración está compuesto por una serie de cursos con foco en Matemática y Comprensión Lectora dictados a lo largo de trece semanas. El objetivo es triple. En primer lugar, se busca equiparar las oportunidades de ingreso de cara al examen final. Además, durante el proceso el personal de la ETRR profundiza en el perfil de cada aspirante, ponderando su vocación técnica, intereses y compromiso volcado. Finalmente, el proceso de integración es también una oportunidad para fortalecer los contenidos mínimos de nivel primario de cara al salto a la secundaria, independientemente de la modalidad escogida. Este proyecto educativo de vanguardia implicó hasta el momento una inversión total por parte de Tenaris superior a los US$ 40 millones, incluidos su construcción, equipa-miento y gastos operativos. La ETRR cuenta actualmente con una matrícula de 430 estudiantes. A la fecha se han graduado 154 técnicos y técnicas.

