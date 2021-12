Recomendaciones frente a la presencia o picadura de alacranes

Desde el área de Zoonosis del Municipio se brindan consejos sobre cómo actuar ante su aparición y/o picadura ya que si bien se encuentran durante todo el año, se registra un aumento en el verano. El Municipio, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, brinda recomendaciones y medidas preventivas ante la presencia de alacranes, que si bien se encuentran durante todo el año, tienen mayor actividad en el verano producto de las altas temperaturas. Se trata de arácnidos que viven cerca de las viviendas, generalmente se encuentran en el campo, y lo que buscan es alimentarse de insectos, por eso ingresan a las casas por debajo de las puertas o pueden aparecer en los desagües o por la rejilla del baño. Ante la presencia de un alacrán se recomienda "no tocarlo, tratar de recogerlo si es posible con un frasco, colocando el frasco sobre el animal y pasando un papel por abajo, para luego dar vuelta el frasco y ponerle la tapa". Es un animal inofensivo y que solamente ataca cuando se siente acorralado. Para identificarlos los vecinos pueden enviar una foto por whatsapp al número 3489-672492 habilitado exclusivamente para estos casos. En la Provincia de Buenos Aires habitan dos especies, una que es venenosa y otra que no. El Tityus es venenoso y lo identificamos porque sus miembros anteriores son pinzas en forma alargada, tiene un color caramelo claro y tres bandas negras sobre su dorso. La otra especie, el Bothriurusbonaerensis, no es venenosa, es más oscura y tiene sus pinzas más anchas y cortas. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Para prevenir la presencia de alacranes en los domicilios, se sugiere colocar barreras físicas debajo de las puertas para que no puedan ingresar y mosquiteros para que no ingresen por la rejilla del baño ya que buscan la humedad y donde haya insectos para alimentarse. Además se aconseja no dejar ropa en el suelo y revisar antes de utilizarla al igual que los zapatos –especialmente los de los niños –. Otra alternativa es colocar ropa y zapatos dentro de una bolsa y simplemente cerrarla con un nudo hasta volver a utilizarla. CÓMO ACTUAR ANTE UNA PICADURA En caso de picadura concurrir rápidamente al hospital municipal San José y sacar una foto del animal para que el médico lo pueda identificar o ponerse en contacto con el área de zoonosis para determinar de qué especie se trata.

El Municipio habilitó un whatsapp para que los vecinos puedan comunicarse ante la aparición de un alacrán.





