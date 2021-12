Sr. DIRECTOR: Agradecería publique la siguiente nota en la sección Correo de Lectores. Es una situación que me molesta. Tiene muchos años que venimos reclamando. No tenemos Internet en toda la cuadra (Interno Formosa-Vitramu 2), ninguna empresa llega hasta nuestra calle, es un garrón, tomando en cuenta que a la vuelta de casa tienen con toda la normalidad Wifi (Internet con buenísima señal) encima pasan todas las empresas, sin embargo en la nuestra nada. Tomando en cuenta que en nuestra calle vivimos muchas familias con chicos, niños, y cuando empezó esto de la pandemia, fue fatal, porque como ustedes saben todas las clases para los chicos era todo virtual, y al no tener Internet nos complicó y todavía nos sigue complicando mucho. Espero nos puedan tomar este reclamo. Jorge Burgos Martínez DNI: 93996523