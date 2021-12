P U B L I C



En cuanto al Mindfulness, en otro artículo pude contarte todo lo que nos aporta en nuestro día a día, en nuestra vida en el aquí y ahora. Mindfulness no es una meditación nada más, es el arte de vivir EL INSTANTE. Y a veces pienso que es tan sencillo como complejo, y por eso para el ser humano es tan difícil. Porque adentro de cada uno de nosotros habita un monstruo que nos cuesta dominar: EL EGO. El EGO es la creencia insana de nuestra propia importancia, la arrogancia, la ambición centrada en nosotros. Si tuviéramos conciencia de los problemas que podríamos evitarnos si corriéramos a un lado a ese monstruito, sin duda nuestra vida sería diferente y en lugar de hacer crecer al monstruo haríamos crecer la humildad y la disciplina que son claves para combatirlo. Todos pecamos de un exceso de EGO en nuestro día a día, aunque muchas veces no nos demos cuenta, y eso muchas veces nos impide avanzar en la construcción de nosotros mismos. El ser humano tiende a creer que todo lo sabe, todo lo maneja, todo lo entiende y hasta de todo desconfía. El MINDFULNESS es una herramienta que está dentro tuyo, en tu creación y estoy segura desconoces sus alcances, no sabes lo que puede generar en vos, en tu salud, en tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional. Desde acá te propongo que con trabajo de autoconocimiento puedas correr al "Elefante" de tu mente, de lo que vos crees de vos mismo, para darle paso a un hermoso camino de liberación. Donde te permitas "sorprenderte" y darte cuenta que muchas veces no imaginas lo que hay detrás de esas enormes orejas que no te permiten escuchar, ni detrás de esa trompa enorme que aspira muchas cosas que te dañan y no podés correrlas de tu escenario de vida. También te propongo que guardes esos "colmillos enormes" que muchas veces utilizas para defenderte de lo que crees que te ataca, y en verdad no te permite aceptar diferencias. Y por supuesto te propongo que a través del Mindfulness puedas darle otra utilidad a esas "patas enormes" que hoy no te permiten avanzar y que trabajando el autoconocimiento te servirían para pisar firme en tu vida y para ir para adelante sin dañarte. Te garantizo que el Mindfulness te va a dar una paz interior que va a sorprenderte tanto, que algún día dirás "ay!!! Si lo hubiera conocido antes!!!" Sin duda va a ser un ANTES y UN DESPUÉS en tu vida, y tu vida interior va a crecer en cada momento, en cada lugar, con cada vínculo, con vos mismo. Hacete un mimo A TU ALMA.SORPRENDETE!!!!!!



