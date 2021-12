Efemérides del día de la fecha, 22 de Diciembre

DÍA DEL EMPLEADO DE FARMACIA Instituido en el artículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo y celebrado desde el año 2012, en este día se homenajea a los empleados de farmacia por velar por el cuidado de la salud asesorando a las personas a encontrar sus medicamentos. En el año 1910 se fundó el Centro de Auxiliares de Farmacia que, 20 años después, se convirtió en la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF).



FALLECE LUCA PRODAN Luca George Prodan nació el 17 de mayo del año 1953 en Roma, Italia. Transcurrió su adolescencia en el prestigioso internado Gordonstoun de Escocia hasta que a los 17 años se escapó y emprendió un viaje, en el que recorrió Europa, antes de ser encontrado. Más adelante, en el año 1978, se instaló en Londres y formó su primera banda, The New Clear Heads, con la que se presentó en diversos pubs y grabó un cassette, en el que se encontraba "White Trash", una de sus primeras composiciones. Al año siguiente, el fallecimiento de su hermana fue un golpe duro en la vida de Prodan que, producto de su adicción a la heroína, quedó en coma. Cuando despertó recibió una carta de su amigo "Timmy" McKern que lo impulsó a radicarse en Argentina. En nuestro país, formó Sumo acompañado por Germán Daffunchio, Alejandro Sokol, Stephanie Nuttal y Ricardo Curtet. No obstante, Nuttal y Curtet se desvincularon de la banda. Así, Alejandro Sokol, Diego Arnedo y Roberto Pettinato se sumaron al grupo que, en el año 1983, lanzó su primer disco "Corpiños en la madrugada". Al año siguiente Sokol dejó la banda y Alberto Troglio ocupó su lugar además Ricardo Mollo se incorporó a la misma. Con el correr de los años lanzaron los álbumes "Divididos por la Felicidad" (1985), "Llegando los Monos" (1986) y "After Chabón" (1987); en éstos se destacaron las canciones "Mejor no hablar (de ciertas cosas)", "La rubia tarada", "Reggae de Paz y Amor", "Los viejos vinagres", "Crua Chan" y "Mañana en el Abasto". Falleció en el año 1987 en Buenos Aires.



"HOW YOU REMIND ME" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2001, el sencillo "How you remind me" de "Nickelback" destronaba a "U got it bad" de Usher del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Silver side up" (2001) y compuesto por Chad Kroeger, la canción surgió a causa de una discusión de Kroeger con su entonces pareja: "No se suponía que fuera un himno vengativo. Creo que siempre se sintió así en el momento, porque acabamos de tener una discusión, y sentí ganas de contraatacar. Pero me parece una mirada sarcástica a las relaciones".