Fue en las Finales del Nivel C1 en el cierre de la temporada de la Federación Metropolitana. Los equipos femeninos Sub 13 y Sub 15 del Club Ciudad de Campana se coronaron ambos subcampeones en las Finales de la ronda clasificatoria del Nivel C1 del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Las Finales de Sub 13 se desarrollaron en las instalaciones de Gimnasia de Ituizangó, donde las Tricolores vencieron a Defensores de Moreno en cuartos de final y luego al Club Italiano de Escobar (CITES) en semifinales. En la definición, en cambio, cayeron ante Los Indios de Moreno. Este equipo del CCC, que también fue subcampeón en el último Torneo Abierto de Villa Gesell, fue dirigido por Jorgelina Allegri y estuvo integrado por Emma Migueles, Antonella Marabelli, Maitena Gimenéz, Juana Nogueira, Julieta Bizani, María Victoria Matich, Alexandra Meabrio, Agustina Cañete, Agostina Serrano, Isabella Bellusci, Serena Pisacic, Felicitas Nouyu y Tizziana Petrollini. Por su parte, las Sub 15 disputaron las Finales en Presidente Derqui, donde tras vencer al Club Atlético Palermo en cuartos de final y a AFALP en las semifinales tampoco pudieron en la final con Los Indios de Moreno. El equipo Sub 15 del CCC fue dirigido por Jorgelina Allegri, tuvo a María Portechela como asistente y estuvo integrado por las jugadoras Julia Pacheco, Delfina Marcato, Lucía Uroro, Clara Ciani, Dolores Delgado, Luisina Cabrera, Valentina Alteño, Dana Blanco, Isabella Avigliano, Allegra Balzano y Victoria Matich. Además, el otro conjunto de la tira femenina del vóley del Club Ciudad que alcanzó las Finales fue el Sub 17, que se presentó en el Club San Fernando, donde cayó en cuartos de final justamente ante el local.

LAS SUB 15 Y SUS MEDALLAS DE SUBCAMPEONAS.





LAS SUB 13 DISPUTARON LAS FINALES EN GIMNASIA DE ITUZAINGO.