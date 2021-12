El campeón del Final Four desarrollado en el CCC fue Napostá de Bahía Blanca. El pasado fin de semana, el Club Ciudad de Campana fue organizador y anfitrión del Final Four de la Liga Provincial de Básquet U13. El cuadrangular definió al campeón bonaerense de la categoría, honor que quedó para Napostá de Bahía Blanca, que venció 69-49 en el partido decisivo a Once Unidos de Mar del Plata y cerró su faena de manera invicta. Por su parte, los chicos Tricolores se alzaron con el tercer puesto. Después de haber superado la primera fase de manera invicta, los dirigidos por Germán Género y Franco Garín cayeron ajustadamente en el debut de este Final Four ante Once Unidos por 64-60. Y luego, el mismo sábado, tampoco pudieron con Napostá, ante el que cedieron por 63-55. Finalmente, en su última presentación del cuadrangular, el domingo vencieron 69-57 a Argentino de Chivilcoy para quedarse con el tercer puesto y cerrar una gran temporada en la que también se coronaron campeones invictos del Torneo de la ABZC. El equipo U13 del CCC estuvo conformado por Joaquín Díaz, Vito Fazzi, Jerónimo Género, Federico Breska, Matías Martino, Federico Jaurena, Santiago Pulera, Mauricio Vega, Alejo Blanco, Valentino Díaz, Valentino Huck, Tomás Podestá, Dante Quiero, Thomas Martínez y Jerónimo Galarza. RESULTADOS F4 Fecha 1: Ciudad de Campana 60-64 Once Unidos y Napostá 83-69 Argentino. Fecha 2: Ciudad de Campana 55-63 Napostá y Once Unidos 73-60 Argentino. Fecha 3: Ciudad de Campana 69-57 Argentino y Napostá 69-49 Once Unidos. EL CAMPEÓN EL plantel de Napostá, campeón invicto de esta Liga Provincial U13, tuvo como entrenador a Leonel Alemañy y estuvo conformado por Justino Lagonegro, Federico Bostal, Matías Ferracio, Salvador Barga, Facundo Fernández, Sebastián Suárez, Manuel Campos, Luca Gibelli, Kevin Hernández, Valentino Costanzo, Benjamín Jaratz, Facundo Perrín y Enzo Roth.

