Tras el ascenso, el entrenador de Puerto Nuevo destacó el trabajo y la convicción con que se trabajó durante la temporada, especialmente en los malos momentos. "Nunca dejamos de creer y de confiar. Y eso nos hizo más fuertes", aseguró. Con la campera azul que se transformó en mucho más que un abrigo durante esta temporada de la Primera D, Gastón Dearmas responde a las múltiples y variadas consultas que los distintos medios le formulan dentro del campo de juego tras la consagración de Puerto Nuevo. Y no es para menos: es el padre de la criatura, la cabeza del grupo que logró llevar nuevamente al Auriazul a la Primera C. Sin embargo, lejos de creérsela como sucede con muchos entrenadores en los momentos de éxito, "Tonga" no se sube a ningún pedestal. Por el contrario, pide tranquilidad, baja la misma línea que manifestó durante todo el año y reitera elogios para sus jugadores, para su cuerpo técnico, para colaboradores anónimos y para las familias de todos ellos. "El sacrificio fue de todos", remarca, al tiempo que revela que tras la final debe "cumplir" con los dos días que le pidió a su compañero de trabajo para la concentración y el partido ante Centro Español. "Así es esto", dice en relación a la Primera D. Durante la temporada, el plantel Auriazul entrenó a las 7.30 de la mañana. "Hay chicos que se levantan tres horas antes para poder estar en Campana en horario. Y también hay familias como los Saavedra que los esperan con mate cocido. Hay un montón de gente que está por detrás nuestro que se brindó por nada. A ellos mi agradecimiento enorme", señaló el DT. Igualmente, al Tonga se le iluminan los ojos al hablar de su cuerpo técnico. "Son excelentes. A mí me costó mucho esto porque vengo de la preparación física, pero armamos un grupo que trabajó mancomunadamente, que se respetó mucho y en el que cada uno aportó lo suyo. Fue un punto muy fuerte de todo esto", explicó. Y sobre el plantel, además del sacrificio realizado por los jugadores durante todo el año, el entrenador destacó: "Confiaron en nuestra idea, creyeron en nosotros y pusieron por delante de todo a lo humano. Este equipo se permitió el debate y desde ese lugar fuimos construyendo esto". Luego agregó: "Sabíamos que no éramos candidatos, pero fuimos uno de los planteles más ninguneados en la primera rueda. Nosotros teníamos claro que había que confiar, porque siempre tuvimos una idea y fuimos para adelante con esa idea. Y cuando uno no renuncia a una idea termina dando resultados. Nosotros nunca traicionamos nuestra idea, seguimos confiando y trabajando. Y eso nos hizo más fuertes". Esa situación se profundizó en la mala racha del Torneo Clausura y, sobre todo, después de la derrota en la primera final frente a Liniers. "A nosotros todo nos cuesta, pero teníamos claro que debíamos intentar, intentar y volver a intentar. Todo (lo malo) hizo que nos hiciéramos más fuertes. Estamos acostumbrados a sufrir. Pero nunca dejamos de creer y de confiar", aseguró. Además, Dearmas resaltó que a ese sacrificio tan necesario en un club humilde como Puerto Nuevo, también se le puso "juego", que "era lo que faltaba" para poder dar el salto y poner nuevamente al Auriazul entre los protagonistas de la divisional. "Cuando llegamos, recurrimos a la historia del club y le mostramos a los jugadores que Puerto Nuevo no era el equipo de las desafiliaciones, sino uno que siempre peleaba cosas importantes en la categoría. Y el grupo, a pesar que no somos una institución poderosa, entendió eso", detalló. Finalmente, "Tonga" no escondió su amor por la entidad del barrio Don Francisco. "A este club lo quiero mucho. Me abrió las puertas cuando, en su momento, vine de otro club", recordó, al tiempo que se ilusionó: "Ojalá que sigamos creciendo". Pero eso es un capítulo por venir. Lo único concreto es que, si el trabajo en Puerto Nuevo sigue en esta línea de trabajo, sacrificio y humildad, todo lo que venga será positivo. Mientras tanto, todavía es tiempo de disfrutar este histórico ascenso.

EL FESTEJO DE DEARMAS CON EL PRESIDENTE DEL CLUB, FRANCISCO CARNERO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





EL DT ELOGIÓ AL GRUPO DE JUGADORES: “CONFIARON EN NUESTRA IDEA, CREYERON EN NOSOTROS Y PUSIERON POR DELANTE DE TODO A LO HUMANO" (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).