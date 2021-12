Anoche quedaron aprobadas las nuevas Ordenazas Fiscal E Impositiva

Fue durante la Asamblea de Mayores Contribuyentes que tuvo lugar en el recinto del HCD. El promedio del aumento es de un 40% en las tasas con montos fijos, al tiempo que se indexará por el índice de precios al consumidor el resto de los valores. Anoche tuvo lugar en el Honorable Concejo Deliberante la segunda sesión de prórroga y última del año, pero a su vez, la primera en la que pudo observarse en la práctica a la nueva composición de ambos bloques luego de las elecciones legislativas de noviembre último. Fue entonces que, antes de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, se trató entre otros temas el Proyecto de Ordenanza elevado por el Ejecutivo para aprobar el Régimen de Promoción Industrial para nuevas radicaciones o relocalizaciones para cambio de zonificación en el partido de Campana. El nuevo régimen finalizó aprobándose con 13 votos oficialistas a favor, y 7 en contra, no sin antes un amplio debate durante el cual la oposición fundamentó principalmente su voto negativo en que la nueva ordenanza desecha el órgano de consulta denominado "Junta de Promoción Industrial", y la obligatoriedad de que la mano de obra contratada en un 75% sean vecinos de Campana y con al menos 2 años de residencia, entre otras cuestiones. Por su parte, Alejandro Barja Sosa, estrenando su rol de Jefe de Bloque de Juntos, argumentó que la nueva ordenanza pretendía reducir todo tipo de instancias burocráticas, mientras que en cuanto a la prioridad laboral para los vecinos de Campana en la práctica no es viable dado que cada vez más se necesita mano de obra especializada, y no siempre está disponible en calidad y cantidad en la ciudad. En la oportunidad, también se aprobó la eximición de $13 millones por derechos de construcción a la firma Euroamérica por obras realizadas en la Terminal Tajiber, lo cual también generó encendidas críticas del bloque PJ - Frente de Todos. Luego de una pausa de varios minutos para adecuar el recinto, tuvo lugar la Asamblea de Mayores Contribuyentes donde el oficialismo presentó los 13 vecinos que le correspondía, mientras que la oposición sólo 1 de los 7. La presidenta del bloque PJ - Frente de Todos, Soledad Calle, solicitó una moción para abrir el debate para tratar las extensas Ordenanzas Fiscal e Impositiva, pero le fue denegada. Fue entonces que la presidente del cuerpo, Karina Sala (en reemplazado de Gonzalo Brutti quien se encuentra de licencia por Covid 19), llamó a parlamentar tanto a Calle como a Barja Sosa y acordaron intervenciones de hasta 12 minutos. En ese tiempo, Calle cuestionó modificaciones "que favorecen a TenarisSiderca cuando al resto de los vecinos se le aumentaba el 40% en las tasas"; y también criticó duramente el artículo por el cual se indexará por el índice de precios al consumidor el resto de los valores. Por su parte, Barja Sosa, defendió los nuevos valores aclarando que se estaban actualizando dos ordenanzas que databan del 2020, y que en ese transcurso de tiempo la inflación ha rondado un 80%. "Imaginen, además, que el Ministro de Economía Guzmán prevé una inflación del 35% para el año entrante...", dijo.

