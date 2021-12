Los socios y la comisión directiva brindaron por los 21 años de la UIC

Se evaluó el presente y lo que se construirá en un futuro. Además se recordó a quienes no están físicamente. Los socios y la comisión directiva de la Unión Industrial de Campana realizaron un brindis por los 21 años de la institución. La reunión contó con la compañía del Presidente Rubén Farabella de la Unión Industrial de Zarate. "Hoy nuestra institución cumple 21 años de su fundación, a lo largo de esta trayectoria han pasado distinta comisiones directiva y presidentes, siempre cumpliendo con los objetivos la misión y visión para la cual esta gremial empresaria fue creada", fueron las palabras del Presidente de la UIC, Ing. Néstor Manucci y agregó "para mí es un honor poder presidir esta institución en este día y todos los días, con todo el apoyo que siento de parte de la comisión directiva y sus socios". "Elaboramos un plan de acción que fue adaptado a la pandemia y post pandemia para tratar de acompañar al socio en esta etapa de nuestras vidas social y empresarial. A mi entender con este plan de acción estamos haciendo todo lo que consideramos necesario para el normal funcionamiento de la UIC, pero no lo que consideramos suficiente". Y finalizó "para el año 2022 que se avecina queremos seguir cumpliendo metas y seguir trabajando no solo en lo necesario sino también en lo suficiente" y agradeció a todos los socios por confiar en el trabajo cotidiano, al Intendente Sebastián Abella, a Juan Fernández por su gran tarea institucional, a Sandra Cipolla por el gran amor propio y apoyo incondicional que tiene con la institución a Ángel Fernando López por el desempeño en el Seminario Zarate - Campana 2021, a Norberto Rivero, Fernando Sanín, Carlos Catardi, Martin Raina, Carlos Stiberman, Pablo Canteros, Blas Pacheco, Mauricio Scarlato, por sus constantes participaciones y asesoramientos. También se hizo mención a los socios que hoy ya no están presentes físicamente pero si en el recuerdo y corazón.